Ristic: Offenbach "für Regionalliga-Verhältnisse außergewöhnlich"

Nach der erfolgreichen Rückrunde 2020/21 sehen den Offenbacher FC einige als Aufstiegskandidaten. Im kicker-Interview sprach Cheftrainer Sreto Ristic über Hindernisse sowie Perspektiven.

Zum Jahreswechsel übernahm Sreto Ristic die Offenbacher Kickers und führte das Team in der Regionalliga Südwest auf Platz drei. Am Samstag startete er als Cheftrainer in die neue Saison und konnte direkt einen Sieg holen: 1:0 gegen Homburg. Für die Spielzeit 2021/22 erhoffen sich viele den Aufstieg in die 3. Liga.

Im kicker-Interview meinte Ristic, er erwarte Elversburg, Ulm sowie Homburg oben, eventuell auch die zweiten Mannschaften von Stuttgart, Mainz und Hoffenheim. Sein Team müsse sich jedoch nicht verstecken, es könnte zu Hause noch besser sein als 2019/20 und damit oben mitspielen. Vergangene Spielzeit war er der Coach mit dem besten Punkteschnitt in der Liga (2,26 pro Spiel). Lediglich zwei Niederlagen kassierte der OFC unter dem 45-Jährigen: Gegen Steinbach (0:4) sowie Elversberg (0:3). Allerdings siegte der Klub nur gegen eines der Top-6-Teams. "Es ist in dieser Liga das Schwierigste, den Fokus Woche für Woche so hochzuhalten, dass die Qualität abgerufen wird", stellte Ristic klar.

Stetige Erneuerung des Kaders

Anders als bei vielen Ligakonkurrenten verpflichten die Kickers immer wieder neue Spieler: Seit 2016 sind es 77. Das bedeutet Abwechslung, doch auch Druck für die Neuzugänge, die sofort funktionieren müssen. Der Trainer erklärte, Offenbach sei "für Regionalliga-Verhältnisse in allen Bereichen außergewöhnlich", was für Spieler imposant sein könne. Eventuell müsse man sich aber erst zurechtfinden, und es gebe ein Umfeld, dass etwas verlangt. Ristic versuche, es herunterzubrechen auf das, was innerhalb der vier Linien funktioniere.

Sofern etwas nicht funktioniert, will ich helfen. Sreto Ristic

Funktioniert etwas nicht, wird der Ex-Profi, der unter anderem für Union Berlin auf dem Platz stand, vom Spielfeldrand aus ab und an mal laut. Er versuche, alles sachlich zu analysieren, seinen Jungs einen Rahmen, sowie Regeln zu geben. Klappt das nicht, wolle er helfen und kommentiere von außen.

In der Vorbereitung hat er den Kader nach seinen Wünschen zusammengestellt. Mit diesem hoffe er, eine passivere Rolle als zuvor einzunehmen und umzuschalten. Ordentlich Tempo sei jetzt in die Elf gekommen.

Ob das gelingt, wird sich im Laufe der jungen Saison zeigen. Am Samstag treffen die Kickers Offenbach auswärts auf Mitfavorit SV Elversberg sowie dessen Trainer Horst Steffen, dem Ristic in Chemnitz, Münster und Stuttgart assistierte. Anstoß ist um 14 Uhr.