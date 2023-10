Rieds Pomer vor Duell mit Amstetten: "Werden ganz klar auf drei Punkte spielen"

Die SV Ried ist am Freitagabend bei Tabellenschlusslicht Amstetten zu Gast. Die Innviertler sind klarer Favorit, wollen den Gegner aber nicht unterschätzen. Philipp Pomer meint, Amstetten sei besser, als es die Tabelle vermuten lässt. Auch Senft glaubt, dass sich die Niederösterreicher nach einer "Achterbahnwoche" versuchen werden "sich aufzubäumen".

Die SV Ried blieb in den ersten neun Spielen klar hinter den Erwartungen. Dass der Absteiger nicht auf Anhieb um den Meistertitel mitspielen wird, davon war zwar nicht auszugehen, dass man dann aber hinter Aufsteiger Stripfing liegt, ist dann aber doch zu wenig. Zuletzt feierte man einen starken 5:0-Kantersieg über Horn und möchte an diese Leistung am Freitagabend in Amstetten anknüpfen.

Die Amstettner stehen abgeschlagen am Tabellenende. Auch der Trainerwechsel - der Klub hatte sich vor wenigen Wochen von Jochen Fallmann getrennt und Patrick Enengl zum neuen Cheftrainer bestellt - zeigte noch keine Wirkung. Unlängst gab die Mannschaft eine 2:0-Führung gegen Sturm II aus der Hand und stand am Ende mit leeren Händen da.

Doch unterschätzen möchte Ried Amstetten angesichts des katastrophalen Saisonstarts nicht. "Amstetten ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt", meint etwa Mittelfeldakteur Philipp Pomer. Auch Trainer Maximilian Senft schlägt in dieselbe Kerbe: "Amstetten hat eine Achterbahnwoche hinter sich und wird versuchen sich aufzubäumen."

Senft: "Hunger auf Siege ist riesig"

Die Marschroute der Rieder ist dennoch klar. "Wir haben einen klaren Plan, wie wir das Spiel taktisch und vor allem emotional bestreiten wollen. Unser Hunger auf Siege ist riesig", sagt Senft und auch Pomer kann der Meinung seines Trainers etwas abgewinnen: "Wir wollen auch in Amstetten wieder unsere Identität auf den Platz bringen und werden ganz klar auf drei Punkte spielen", erklärt Pomer.

Was das Personal betrifft muss Ried weiterhin auf Kapitän Marcel Ziegl verzichten. Der Abwehrmann unterzieht sich einer Therapie in Deutschland, die aktuell in die nächste Phase geht. Auch Matthias Gragger ist für längere Zeit in der Reha. Kurzfristig fraglich sind Belmin Beganovic und Arjan Malic.

Die Bilanz zwischen Amstetten und Ried fällt klar zugunsten der Gäste aus. Viermal standen sich die beiden in der 2. Liga gegenüber, dreimal gingen die Innviertler als Sieger vom Platz. Zuletzt trafen die beiden im März 2020 aufeinander. Damals entschied Ried das Spiel knapp mit 2:1 für sich.

20 Jahre Rieder Stadion

Ein besonderes Jubiläum steht der SV Ried im kommenden Heimspiel nach der Länderspielpause bevor. Am 19. Oktober 2003 wurde das Stadion der Rieder mit einem 1:0-Sieg gegen Austria Lustenau eröffnet. Am 20. Oktober soll deshalb das 20-jährige Bestehen im Heimspiel gegen die Vienna gefeiert werden.

"Mit unserem Stadion gehören wir seit 20 Jahren zu den Vorreitern im österreichischen Profifußball. Durch ständige Instandhaltungen und Erweiterungen sind wir dabei immer am Ball und am modernsten Stand geblieben", sagt SVR-Präsident Thomas Gahleitner.