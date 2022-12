Ridder darf ran: Atlanta Falcons tauschen Quarterback

Die Falcons setzen auf der Schlüsselposition im American Football auf frisches Blut. Rookie-Quarterback Desmond Ridder erhält voraussichtlich vier Spiele, um zu beweisen, welche Zukunft er in Atlanta haben kann.

Auf die 14 Jahre währende Ära von Matt Ryan folgte in Atlanta die Verpflichtung von Raiders-Back-up Marcus Mariota und der Draft von Drittrunden-Pick Desmond Ridder. Nachdem Mariota phasenweise überzeugte, doch vor allem in den vergangenen beiden Spielen gegen Washington und Pittsburgh strauchelte, steht nun eine Wachablösung bevor.

Das berichten zumindest die NFL-Insider Ian Rappoport (NFL Network) und Michael Rothstein (ESPN) unter Berufung auf Quellen. Ridder, 23 Jahre alt und vor seiner Profi-Karriere bei der University of Cincinnati aktiv, kann nun zeigen, ob er eine langfristige Lösung für das Franchise aus Georgia ist oder die Suche nach einem klaren Starting-Quarterback in Atlanta weitergehen wird.

Trotz und wegen Mariota bei einer 5:8-Bilanz

In der NFC South stehen die Falcons teils wegen und teils trotz Mariota bei fünf Siegen und acht Niederlagen, was momentan Platz zwei der allgemein schwächelnden Division bedeutet. Da Tampa Bay (6:6) aktuell klar im Vorteil ist, scheint Head-Coach Arthur Smith die Play-off-Hoffnungen ein wenig verloren zu haben.

Der Blick geht in die Zukunft. Und die heiß nun erstmal: Desmond Ridder. Am kommenden Wochenende haben die "Dirty Birds" Bye-Week. Im Anschluss geht es für den Rookie gegen Atlantas Dauerrivalen New Orleans Saints, die Baltimore Ravens, Arizona Cardinals und in Woche 18 gegen die bereits erwähnten Tampa Bay Buccaneers. Und wer weiß, wenn Ridder vom Start weg alle überzeugt, vielleicht noch um eine Play-off-Chance.