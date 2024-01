REWE JUNIORCUP 2024 ab Donnerstag im Stream

Der REWE JUNIORCUP wird ab Donnerstag live im Stream auf den kicker-Kanälen zu sehen sein. Das topbesetzte U-19-Hallenturnier läuft vom 4. bis 7. Januar 2024.

Über vier Tage geht das U-19-Turnier in der Lokhalle in Göttingen. Alciro Theodoro da Silva

Erstmals wird das komplette U-19-Turnier aus Göttingen live übertragen. Beginn der Spiele ist am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 17 Uhr. "Mit dem neuen Livestreampartner kicker können wir erstmals diesen Service für die Fans anbieten", sagt Lutz Renneberg, Geschäftsführer der veranstaltenden FEST GmbH. Die Übertragungen können über die kicker-Kanäle (www.kicker.de sowie mobile Apps ) sowie über den Youtube-Kanal des REWE JUNIORCUP erreicht werden.

Mit dabei sind unter anderem Youth-League-Sieger AZ Alkmaar, Titelverteidiger Austria Wien und die Premier-League-Vertreter Manchester United und FC Fulham. In Union Berlin und A-Junioren-Meister Mainz 05 schicken zwei deutsche Erstligisten ihre U 19, die 2. Bundesliga ist vertreten durch den Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Zunächst treffen die Teams in vier Gruppen aufeinander.

Die Sendezeiten

Donnerstag, 4. Januar 2024: ab 16.45 Uhr

Freitag, 5. Januar 2024: ab 15.45 Uhr

Samstag, 6. Januar 2024: ab 9.45 Uhr

Sonntag, 7. Januar 2024: ab 8.45 Uhr

Am Donnerstag werden zunächst noch die regionalen Teams aus Göttingen und Umgebung unter sich sein. Am Freitag stehen dann auch die Nachwuchsteams der Profiklubs in der Lokhalle auf dem Platz. Das Eröffnungsspiel bestreiten der 1. SC Göttingen 05 und der JFV West Göttingen.

Neben dem erweiterten Streaming-Angebot wird es auch Veränderungen für die Besucher vor Ort geben: Mit Einführung der eTickets kommt eine veränderte, digitalisierte Einlasskontrolle, jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel des Tages wird der Einlass geöffnet. Außerdem kann an den Gastronomieständen in der Lokhalle erstmals per Karte bezahlen. Akzeptiert werden die gängigen Kartenzahlungen z.B. mit Debit-/Kreditkarten und Smartphone-Zahlungen. Das Bezahlen mit Bargeld ist weiterhin möglich. "Ich freue mich riesig, dass wir als REWE bei diesem Turnier der Extra-Klasse mit an Bord sind und es endlich wieder losgeht", so Andy Müller, Geschäftsleiter Vertrieb der REWE Region Nord.