Revanche für den Jahresbeginn: Djokovic gewinnt gegen de Minaur

Novak Djokovic zieht nach einem Zwei-Satz-Sieg gegen Alex de Minaur ins Halbfinale des ATP-Masters in Monte-Carlo ein und strebt seinen dritten Turniersieg an.

Bei seinem Heimspiel hat sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic an Alex de Minaur revanchiert und sich als ältester Spieler der Geschichte für die Halbfinals des ATP-Masters in Monte-Carlo qualifiziert. Zum Start in die Sandplatzsaison bezwang der 36-Jährige den flinken Australier mit 7:5 und 6:4 und peilt seinen dritten Turniersieg nach 2013 und 2015 an.

"Ich habe gelitten", sagte Djokovic nach dem Match, "aber ich bin glücklich über mein Weiterkommen". Mit dem Niveau des Duells war er aber nicht zufrieden: "Wir haben beide auf keinem guten Level gespielt, es wurde dann zu einem physischen Match."

Sinner muss gegen Rune kämpfen

Nachdem de Minaur den Serben noch Anfang des Jahres souverän besiegt hatte, glich der Wahl-Monegasse die persönliche Bilanz (1:1) nun aus. Im letzten Viertelfinale entscheidet sich am Freitagabend noch der Gegner des "Djokers" für das kommende Halbfinale, wenn der Franzose Ugo Humbert und der Norweger Casper Ruud aufeinander treffen.

Das zweite Halbfinale bestreiten der Weltranglistenzweite Jannik Sinner, der sich in einem umkämpften Drei-Satz-Duell gegen Holger Rune durchsetzte, sowie der Grieche Stefanos Tsitsipas, der nach Alexander Zverev im Viertelfinale Karen Khachanov klar besiegte (6:4, 6:2).