Reus fällt gegen Island aus - Flick nimmt Baku nicht mit

Gegen Armenien war Marco Reus einer der besten Deutschen. Auf Island wird er nicht mitwirken können.

Am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beschließt die deutsche Nationalmannschaft die erste Länderspielphase unter der Leitung von Trainer Hansi Flick. Marco Reus, der gegen Armenien mit einem Tor und einer Vorlage (kicker-Note 1,5) glänzte, wird auf Island nicht dabei sein.

Den Kapitän von Borussia Dortmund plagen Knieprobleme, wie Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz bestätigte. Reus ist damit nach Giovanni Reyna und Thomas Meunier der dritte BVB-Profi, der seine Reise zur jeweiligen Nationalmannschaft mit einer Verletzung beendet, am Samstag in Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann er aber wohl wieder eingreifen.

Auch Baku fehlt in Island

Auch Ridle Baku wird gegen Island nicht dabei sein. Der Bundestrainer verzichtet auf den Wolfsburger, dessen Rolle auf der rechten Abwehrseite gegen Armenien Jonas Hofmann (Debüttor) eingenommen hatte.