Reus: "Es ist ein Do-or-Die-Spiel - und wir haben Großes vor"

Die Hypothek aus dem Hinspiel lastet schwer auf den Schultern der BVB-Profis. Doch die Dortmunder sind gewillt, die 2:4-Niederlage gegen die Glasgow Rangers im Rückspiel aufzuholen und in die nächste Runde einzuziehen. "Wir haben Großes vor", verspricht Kapitän Marco Reus - und fürchtet sich nicht vor der ungewohnten Kulisse.

Er will in Schottland eine Runde weiterkommen: Marco Reus. imago images/Revierfoto

Als sich der Reisetross von Borussia Dortmund am Mittwochmorgen auf den Weg nach Glasgow machte, wurde er begleitet von frühlingshaftem Sonnenschein. Bei der Ankunft in der Hafenstadt allerdings war der BVB rasch zurück in der rauen Realität: Starke Winde beim Anflug, kalte Temperaturen und ein fieser Mix aus Regen und Schnee erinnerte die Borussen daran, dass es sich bei dem gemeinschaftlichen Ausflug nach Schottland um eine Betriebsfahrt handelte - mit einem wichtigen Arbeitsauftrag in der Europa League.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss bei den Rangers die 2:4-Hypothek aus dem Hinspiel begleichen und mindestens zwei Tore schießen, um wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Es geht um wichtige Einnahmen für den Klub, vor allem aber auch um das eigene Prestige.

"Motivieren müssen wir uns nicht", sagte Kapitän Marco Reus, als er am Abend in den Katakomben des Ibrox Stadiums mit den virtuell zugeschalteten Journalisten sprach. "Wir wissen, worum es geht. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist ein Do-or-Die-Spiel." Weiterkommen oder Ausscheiden lauten die Alternativen. "Und wir haben Großes vor", versprach Reus, "wir werden alles geben, damit es am Donnerstag unser Tag ist."

Verzichten muss der BVB dabei neben Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Giovanni Reyna auch auf Erling Haaland, der zwar zu Beginn der Woche Teile des Teamtrainings absolvierte, aber laut Rose "noch ein Stück weg" sei von einem Comeback. Inzwischen habe sein Team fast in der Hälfte der Spiele auf den Norweger verzichten müssen, sagte der BVB-Trainer am Mittwoch - und dadurch gewissermaßen gelernt damit umzugehen.

"Wir haben trotzdem viele Tore geschossen in der Bundesliga." Zuletzt gleich sechs beim 6:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach am Sonntag, vier Tage nach der bitteren Hinspiel-Niederlage gegen Glasgow an gleicher Stelle. Die Freude danach fiel verhalten aus bei den Schwarz-Gelben. "Es war ein Schritt nach vorne", lieferte Reus die Erklärung dafür, "aber wir müssen jetzt noch einen draufpacken und eine Reaktion auf die Reaktion zeigen."

Heiße Kulisse erwartet den BVB

Und das vor einer Kulisse, die viele Borussen schon lange nicht mehr erlebt haben: 50.000 Zuschauer werden erwartet, 2600 davon aus Dortmund. Ein Problem? "Es erwartet uns eine heiße Atmosphäre. Aber das ist etwas sehr Schönes und kann sehr motivierend sein. Das wird kein Problem für uns sein", verneinte Reus diese Frage.

Doch das Kunststück aus Dortmunder Sicht wird sein, die schwere, aber gegen den international nur zweitklassigen Gegner keineswegs unlösbare Aufgabe, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, ohne dabei - angetrieben von der Kulisse - zu überdrehen. Nicht umsonst betonte Rose in seinen Äußerungen in der Pressekonferenz mehrmals das Wort "Balance". Genau daran hatte es beim BVB in der Vergangenheit häufiger gehapert. Auch vor deutlich weniger Zuschauern als diesmal in Glasgow.