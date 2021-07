Reichlich Erfahrung für Haching: Pisot kommt zur SpVgg

Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching hat einen weiteren erfahrenen Spieler verpflichtet: David Pisot hat für drei Jahre bei den Hachingern unterschrieben.

Der Start in die neue Regionalliga-Saison in Bayern ist mit dem 0:0 in Aubstadt nicht ganz gelungen, auf dem Transfermarkt konnte die SpVgg aber nach dem Wechsel von Jose Pierre Vunguidica einen weiteren Erfolg feiern. Pisot, zuletzt für Karlsruhe am Ball, kommt ablösefrei und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, wie der Klub am Montag mitteilte.

Der 34-jährige Innenverteidiger bringt reichlich Erfahrung mit in die Münchner Vorstadt, mit 287 Drittliga-Partien ist er unter den Top Ten der Rekordspieler der 3. Liga. 102 Zweitligaspiele für Paderborn, Ingolstadt und Würzburg sowie ein Bundesligaeinsatz für den VfB Stuttgart stehen zudem in seiner Vita.

"Dave ist ein sehr erfahrener Spieler, der seine Qualitäten schon auf sehr hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass wir uns mit ihm auf eine längere Zusammenarbeit einigen konnten", erklärte SpVgg- Präsident Manfred Schwabl.

David Pisot ist "nach den sehr guten Gesprächen mit dem Verein überzeugt, dass ich hier etwas bewegen kann. Ich habe über die letzten Jahre viel Erfahrung im Profibereich sammeln können und freue mich jetzt, den jungen Spielern meine Erfahrung weitergeben zu können, um gemeinsam eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu gestalten."