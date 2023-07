Redmond-Ersatz gefunden: München verpflichtet Almquist

Der EHC Red Bull München hat Verteidiger Adam Almquist als Ersatz für Zach Redmond verpflichtet.

Der 32-jährige Schwede spielte zuletzt für den EV Zug in der Schweiz. Der deutsche Meister bestätigte die Neuverpflichtung am Freitag, machte aber keine Angaben zur Vertragslaufzeit.



Almquist bringt reichlich Erfahrung mit nach München. In Schweden wurde er mit HV71 Jönköping zweimal Meister (2010, 2017), 2013 holte er mit den Grand Rapids Griffins den Calder-Cup in der AHL, ehe er 2019 mit dem SC Bern in der Schweiz den Titel feierte. Zudem stand er zweimal in der NHL für die Detroit Red Wings auf dem Eis.

"Mit Adam bekommen wir einen erfahrenen und intelligenten Verteidiger", unterstreicht dann auch Toni Söderholm. "Er strahlt im Spiel große Ruhe aus und ist in der Lage, das Geschehen auf dem Eis sehr gut zu lesen", ist der Red-Bull-Coach von Almquist überzeugt.

Mit der Verpflichtung des Routiniers reagieren die Münchner auf die Vertragsauflösung mit Abwehrspieler Zach Redmond, von dem man sich Anfang Juli getrennt hatte.