Real und die Mbappé-Meldungen: "Informationen sind völlig falsch"

Kylian Mbappé und ein Wechsel zu Real Madrid - ein schier endlos erscheinendes Thema. Am Samstag haben sich die Blancos sogar offiziell dazu geäußert.

Reals Vorstandsmitglied José Manuel Otero Lastres hatte zuletzt mit entsprechenden Aussagen in einem Twitch-Stream ("Mbappé wird mit etwa 25 Jahren kommen. Ihm bleiben noch viele Jahre mit uns") für neue Nahrung gesorgt, zahlreiche Medienberichte mit Spekulationen über Gespräche zwischen den Königlichen und dem PSG-Superstar waren die Folge.

Die 25 hat der Franzose schon voll, kurz vor Weihnachten feiert er seinen 26. Geburtstag. Glaubt man Lastres, stünde der Transfer wohl schon unmittelbar bevor. Doch die Blancos wiesen am Samstag in einer offiziellen Verlautbarung zurück, dass beide Parteien verhandeln würden.

"... mit einem Spieler, der zu PSG gehört"

"Real Madrid möchte erklären, dass diese Informationen völlig falsch sind und dass keine derartigen Verhandlungen mit einem Spieler, der zu PSG gehört, stattgefunden haben", teilte der Verein mit.

Mbappés Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft noch bis Ende Juni des kommenden Jahres, er könnte dann ablösefrei den Verein wechseln. Laut Regularien dürfte Real aber erst ein halbes Jahr vor Vertragsende Gespräche mit dem Spieler führen, ohne PSG zu informieren.

Die Tormaschine läuft wie geschmiert

Eine Vertragsverlängerung beim französischen Serienmeister gilt indes als nahezu ausgeschlossen, im vergangenen Sommer hatte der Offensivstar eine Option für ein weiteres Vertragsjahr verstreichen lassen. Daraufhin war es zwischenzeitlich zum Bruch zwischen Profi und Klubführung gekommen, kurze Zeit später wurde Mbappé aber begnadigt.

Mit zehn Toren in zehn Ligaspielen führt er die Schützenliste in der Ligue 1 augenblicklich an. In der Champions League traf Mbappé sowohl gegen Dortmund als auch gegen Milan.