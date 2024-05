Real schlägt Bayern: Gegner für Borussia Dortmund steht fest

Ein deutsches Finale in der Champions League wird es nicht geben. Stattdessen wartet im letzten Spiel des Wettbewerbs eine andere Herausforderung auf Borussia Dortmund.

Bis zum Schluss haben viele Fußballfans noch gehofft. Sie wollten ein deutsches Duell im Finale der Champions League sehen. Doch seit Mittwochabend steht fest: Der Gegner von Borussia Dortmund im letzten Spiel des Wettbewerbs ist Real Madrid. Die Mannschaft aus Spanien hatte mit 2:1 den Sieg gegen den FC Bayern München im Halbfinale geholt.

Kurios dabei ist, dass ein in Deutschland geborener Spieler die Partie entschieden hat. Einwechselspieler Joselu erzielte beide Tore für die Königlichen, geboren ist er in Stuttgart. Der 34-Jährige hat auch bei einigen Bundesligavereinen schon gekickt - für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hätte die Chance auf eine Revanche gegen die Münchner sehr gerne genutzt, sagte er nach dem Ausscheiden der Bayern. Denn zuletzt standen beide Mannschaften vor elf Jahren zusammen im Finale. Damals holten die Bayern den Sieg.

Nun heißt es am 1. Juni im berühmten Wembley-Stadion in England aber: Dortmund gegen Madrid. "Wir wissen, dass Real eine echte Final-Maschine ist", sagte Sebastian Kehl. Im Wettbewerb hätten die Dortmunder aber schon große Mannschaften geschlagen. "Warum sollte uns dieses Wunder nicht auch in Wembley gelingen?"