Real reist ohne Bale zur Supercopa nach Saudi-Arabien

Am Mittwoch beginnt die spanische Supercopa in Saudi-Arabien. Real Madrid, einer von vier Teilnehmern, hat den Kader dafür bekanntgegeben. Gareth Bale steht nicht auf der Liste.

24 Spieler hat Carlo Ancelotti für den Wettbewerb nominiert. Während der zuletzt angeschlagene Dani Carvajal und Luka Jovic (nach Quarantäne) mit dabei sind, ist Gareth Bale außen vor. "Er hat Rückenprobleme", erklärte Ancelotti. "Er fühlt sich nicht wohl, er kann nicht hundertprozentig pushen. Und bis dahin ist er nicht einsetzbar." Auch Mariano Diaz ist wegen Oberschenkelproblemen nicht mit dabei.

Der Waliser kam in dieser Saison nur in drei Partien zum Einsatz, in seinen 193 Spielminuten erzielte er ein Tor. Seinen letzten Einsatz für die Königlichen absolvierte er am 28. August im Auswärtsspiel bei Betis (1:0). Beim 2:0 gegen Atletico Madrid am 12. Dezember stand der 32-Jährige im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Bales Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist nach den zahlreichen Querelen in den vergangenen Jahren äußerst unwahrscheinlich.

Real spielt sein Supercopa-Halbfinale am Mittwoch (20 Uhr, LIVE! bei kicker.de) in Riad gegen den FC Barcelona, tags darauf treffen Atletico Madrid und Athletic Bilbao aufeinander. Das Finale ist auf Sonntag um 20 Uhr terminiert.

Reals Kader im Überblick

Torhüter: Courtois, Lunin, Fuidias

Abwehr: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy

Mittelfeld: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga

Angriff: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius Jr., Rodrygo