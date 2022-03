Jungprofi Zimmermann schießt Rapid in die Meistergruppe

Der 20-jährige Bernhard Zimmermann entscheidet das "Meistergruppen-Finale" gegen Austria Klagenfurt mit einem Doppelpack zugunsten Rapids. Weil Ried gegen Sturm Graz kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert, stehen auch die Kärntner im oberen Play-off.

Rapid hat aus eigener Kraft den Sprung in die Meistergruppe der Bundesliga geschafft. Die Wiener feierten am Sonntag zum Abschluss der 22. Runde auch dank eines Doppelpacks von Zimmermann (15., 57.) einen 3:0-Heimerfolg gegen Austria Klagenfurt und beendeten den Grunddurchgang mit 31 Punkten auf Rang fünf. Der Aufsteiger aus Kärnten konnte die Niederlage verschmerzen, schaffte er doch einen Zähler dahinter als Sechster auch den Sprung ins obere Play-off.

Der 20-jährige Zimmermann, der seit Sommer 2020 für Rapid tätig ist, durfte nach vier Treffern für die zweite Mannschaft in der 2. Liga in dieser Saison über seine ersten beiden Tore bei den Profis überhaupt jubeln. Und das zum besten Zeitpunkt und nur wenige Tag nach seiner bekannt gewordenen Vertragsverlängerung bis 2025. Für den Schlusspunkt sorgte Druijf (95.), auch für den Niederländer war es der Premierentreffer in der Liga.

Rapid hatte einen Sieg benötigt, um eine zweite Teilnahme an der Qualifikationsgruppe nach 2018/19 (Achter nach 22 Runden) fix zu verhindern. Klagenfurt kassierte die erste Niederlage im Frühjahr, Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult und Co. jubelten danach allerdings ebenfalls ausgiebig, das Saisonziel Klassenerhalt ist dank Schützenhilfe der Konkurrenz frühzeitig fixiert.

Zimmermann-Show in Wien-Hütteldorf

Rapid übernahm vor 20.400 Zuschauern im Allianz-Stadion von Beginn an das Kommando und wurde angetrieben vom überragenden Ljubicic immer wieder gefährlich. Sein Abschluss fiel zu schwach aus (4.), ein weiterer ging knapp drüber (6.). Zudem parierte Menzel einen Druijf-Schuss (7.). Klagenfurt hatte in der Defensive große Probleme, nach vorne gelang es aber, das eine oder andere Mal Nadelstiche zu setzen. Greil, der vor einem Sommer-Wechsel zu Rapid steht, verfehlte das Tor (11.).

Vier Minuten später war die Führung der Hausherren perfekt. Nach Stojkovic-Vorarbeit zimmerte Zimmermann den Ball wuchtig ins Eck. Menzel verhinderte bei einem Grüll-Schuss (21.) das 0:2. Auf der anderen Seite war aber auch Hedl gefordert, parierte einen Gemicibasi-Abschluss (26.). Der 20-Jährige hütete auch deshalb im vierten Pflichtspiel in Folge das Rapid-Tor, da Gartler wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel passen musste. Rapid hatte allerdings ein klares Chancenplus, hätte sich daher eine höhere Führung verdient, vor allem da Grüll noch an der Innenstange scheiterte (40.).

Nach Wiederbeginn starteten die Klagenfurter mit mehr Schwung und drückten da auf den Ausgleich. Hedl rettete zuerst im Duell mit Markus Pink (48.) und zeigte dann bei einem Greil-Schuss eine Glanzparade (54.). Ausgerechnet in der besten Phase der Gäste machten die Hütteldorfer den Sack zu. Nach Grüll-Vorarbeit schloss Zimmermann in bester Torjäger-Manier aus rund zwölf Metern ab. Rapids drittes Tor lag bei einem Lattenschuss von Druijf (84.) in der Luft.

Im Finish roch es nach dem Anschlusstreffer. Bei einem Freistoß von Rep (87.) fehlte nicht viel, zudem zeichnete sich einmal mehr Hedl aus, bei einem Schuss von Wimmer (90.). Den Schlusspunkt setzten die Wiener, Druijf durfte erstmals in der Liga vor dem Block West jubeln. Somit behielt Rapid nach dem 1:1 in Klagenfurt im zweiten Saisonduell die Oberhand.