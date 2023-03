Rapid, Köhn & Sesko - Jaissles mannigfaltiges Lob

Red Bull Salzburg erkämpfte sich am Sonntag einen 4:2-Auswärtssieg bei Rapid Wien. Trainer Matthias Jaissle hob die Leistung seiner beiden Matchwinner Philipp Köhn und Benjamin Sesko hervor, sparte aber auch nicht mit Lob für den Gegner.

17 Spiele in Folge ist der FC Red Bull Salzburg nach dem 4:2-Auswärtserfolg beim den SK Rapid Wien gegen die Hütteldorfer mittlerweile ungeschlagen. Und obwohl das Ergebnis am Ende eine vermeintlich klare Sprache spricht, wurde der Serienmeister von den Grün-Weißen schon lange nicht mehr derart intensiv gefordert wie an diesem Sonntagabend.

"Grundsätzlich muss ich dem Gegner ein großes Kompliment machen. Er hat uns heute einiges abverlangt", lobte Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle den Auftritt der Hausherren. Es sollte nicht das einzige Lob des 34-Jährigen bleiben. Denn auch für Tormann Philipp Köhn hatte er angesichts dessen sehenswerter Doppelparade gegen Guido Burgstaller und Marco Grüll (78.) beim Stand von 1:1 nur schmeichelhafte Worte über: "Das hat uns sicherlich nicht geschadet", lachte Jaissle. "Ich glaube, wenn so ein Spiel kippt und du musst vor gegnerischer Kulisse einem Rückstand hinterherlaufen, wird das nicht einfach."

Köhn kritisiert Abwehrverhalten seiner Vorderleute

"Da hat einfach alles gepasst", meinte Köhn über seine Tat. "Es ist natürlich geil, wenn das mit spielentscheidend ist. Das freut mich extrem." Vom Verhalten seiner Vorderleute, die Burgstaller bei dessen Kopfball wie auch beim 2:4 sträflich alleine gelassen hatten, zeigte sich der 24-Jährige indes alles andere als begeistert: "Im Zentrum hat nichts gepasst, das muss man sagen."

Ohnedies wusste Salzburg gegen Rapid in spielerischer Hinsicht nur phasenweise zu überzeugen. Nach Wiederbeginn waren die Gastgeber dem Führungstreffer bis zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit stets näher als die Mozartstädter, ehe Joker Benjamin Sesko mit einem Hattrick innerhalb von sieben Minuten alles klarmachte. "Ich weiß, was ich kann", betonte der Slowene. "Das zeigt sich auf dem Platz."

Sesko: "Bin mental jetzt stabiler"

Sesko, der seit seinem angekündigten Wechsel zu RB Leipzig bei Salzburg nur mehr selten zum Zug kam, scheint nach einer schwierigen Zeit allmählich wieder zu alter Stärke zu finden. Schon vor 14 Tagen hatte er beim 3:1-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol zwei Treffer beigesteuert. "Ich würde sagen, dass ich mental jetzt stabiler bin. Ich glaube mehr an mich", erläuterte der 19-Jährige.

Wenig überraschend hatte Jaissle auch für seinen zweiten Matchwinner ein Lob parat: "Da können sich viele, viele Youngsters - nicht nur in der Bundesliga, sondern auf jedem Gebiet - viel abschneiden", meinte der Deutsche, der die Meistergruppe mit seiner Mannschaft nun definitiv als Tabellenführer in Angriff nehmen wird. Einziger Wermutstropfen für die Salzburger: Spielmacher Luka Sucic wurde kurz vor der Pause aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt. Eine genaue Auskunft konnten auf kicker-Nachfrage weder Jaissle noch der Kroate selbst geben.