"Rakete" Raab fliegt noch eine Runde

So ausgelassen wie vor den mitgereisten Fans in Bielefeld hat Tim Walter selten gefeiert. Hamburgs Trainer hat in der 2. Pokalrunde mit seiner Aufstellung hoch gepokert - und am Ende mit 4:3 im Elfmeterschießen doch gewonnen.

Keeper Matheo Raab stand im Mittelpunkt der HSV-Feierlichkeiten auf der Alm picture alliance/dpa