Quarantäne bei Auerbach: Partie gegen Carl Zeiss Jena verschoben

Der VfB Auerbach kann nach einem erneuten Corona-Fall nun auch die Partie gegen Jena nicht wie geplant antreten. Doch ein Nachholtermin steht bereits fest.

Traten vor kurzem gegeneinander an und sind nun beide von der Quarantäne des VfB Auerbach betroffen: Carl Zeiss Jena und der FSV Optik Rathenow. imago images/Matthias Koch

Nachdem beim VfB Auerbach Anfang September zehn Akteure positiv auf Corona getestet wurden und der Verein sein Spiel gegen Lok Leipzig verschieben musste, gab es Ende Oktober einen erneuten Corona-Fall bei den Sachsen. Infolgedessen musste der Vorletzte der Regionalliga Nordost das Kellerduell gegen den Tabellenletzten Optik Rathenow absagen.

Nun steht fest, dass auch die kommende Partie bei Carl Zeiss Jena nicht wie geplant am 5. November ausgetragen werden kann. Wie die Thüringer am Montag mitteilten, werde das Spiel aufgrund von Quarantänemaßnahmen beim Gegner auf den 17. November verlegt. Jena kämpft derzeit als Drittplatzierter um den Aufstieg in die 3. Liga.