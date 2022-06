"Qualitätsspieler" Wächter wechselt nach Aalen

Ein bekanntes Gesicht wird wieder in der Regionalliga auflaufen: Stefan Wächter verlässt den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn und schließt sich dem VfR Aalen an.

Nach eineinhalb Jahren im Ausland kehrt Wächter wieder in seine Heimat zurück. Der 24-Jährige wechselte im Winter 2021 nach Dornbirn und bestritt dort 39 Partien, in denen er an acht Toren beteiligt war. In der Regionalliga Bayern spielte der Mittelfeldspieler für seinen Ausbildungsverein Wacker Burghausen und Türkgücü München 105-mal. Wächter erhält bei seiner neuen Station in Aalen einen Vertrag bis Sommer 2024.

"Wird den Konkurrenzkampf beleben"

"Stefan ist ein kreativer Offensivspieler, der beim FC Dornbirn als Führungs- und Mentalitätsspieler wichtige Akzente gesetzt hat" stellt VfR-Geschäftsführer Guiseppe Lepore seine jüngste Verpflichtung in der Pressemitteilung vor. Er schätzt an Wächter, dass er "auf allen zentralen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden" kann. Lepore führt weiter aus: "Er ist laufstark, hat ein aggressives Zweikampfverhalten und wird den Konkurrenzkampf in der Mannschaft deutlich beleben."

Auch Trainer Tobias Cramer zeigt sich begeistert: "Sportlich gesehen tut uns diese Personalie enorm gut. Wir haben gerade im Bereich dieser Position jetzt nochmal einen Qualitätsspieler dazu bekommen."