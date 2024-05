Puntigam: "Hoffen, dass ein paar Extra-Kräfte freigesetzt werden"

Mit den Fans im Rücken hoffen Sarah Puntigam und Co. auf eine Überraschung gegen Frankreich.

Bundesliga-Torjägerin Eileen Campbell hat mit ihrem "ordentlichen Banger" gegen Norwegen noch einmal tolle Werbung für das ÖFB-Frauen-Nationalteam gemacht: Für den Nations-League-Hit Österreich gegen Frankreich am Dienstag in der Generali-Arena (18.30 LIVE! bei kicker) waren Montagnachmittag bereits über 9.000 Tickets abgesetzt.

"Wir freuen uns riesig, endlich einmal in Wien zu spielen und dass dieses Spiel von den Zuschauern auch so gut angenommen worden ist. Mit den vielen Fans im Rücken hoffen wir, dass ein paar Extra-Kräfte freigesetzt werden", heizt Kapitänin Sarah Puntigam noch einmal nach.

Die Französinnen um Kapitänin Wendie Renard starteten mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Portugal in die Nations League und sind in acht Vergleichen mit den Österreicherinnen noch nie besiegt worden.

Hanshaw steht vor 100. Länderspiel

In der letzten EM-Qualifikation im Oktober 2020 feierten Abwehrchefin Carina Wenninger und ihre Kolleginnen in Wiener Neustadt (vor 650 Zuschauern) einen 0:0-Achtungserfolg gegen die Französinnen. Die mittlerweile zurückgetretene ehemalige Kapitänin wird vor dem Spiel am Dienstag von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer ebenso geehrt wie Verena Hanshaw. Die Außenverteidigerin von Eintracht Frankfurt steht vor ihrem 100. Länderspiel.

"Das bedeutet mir sehr viel und ich bin stolz, dass ich so viele Spiele für das Nationalteam bestreiten durfte. Dass mein 100. Einsatz ausgerechnet in Wien sein könnte, ist natürlich großartig", ist Hanshaw schon voller Vorfreude.