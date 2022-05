Punktabzug wegen fehlender Passfotos: "Schlag ins Gesicht" für Basler-Klub SC Türkgücü Osnabrück

Für den von Mario Basler trainierten SC Türkgücü Osnabrück ziehen im Aufstiegsrennen der Kreisliga dunkle Wolken auf, weil das Kreissportgericht dem Verein drei Punkte abgezogen hat. Es geht um fehlende Passfotos.

Die Welt, sie könnte so schön sein für den SC Türkgücü Osnabrück: Seit Mario Basler Anfang März neuer Trainer des Kreisligisten wurde, gab es drei Siege in drei Spielen mit insgesamt 18:5 Toren. Die glänzende Bilanz eines Aufsteigers.

Doch ob der anvisierte Sprung in die Bezirksliga tatsächlich klappt, das ist nicht alleine deswegen fraglich, weil Tabellenführer SV Rasensport DJK schon elf Punkte Vorsprung auf den SC Türkgücü hat, bei allerdings zwei absolvierten Spielen mehr. Bald könnten es, ohne dass der Ball auch nur eine einzige Sekunde rollt, nämlich schon 14 Punkte Differenz sein, denn das Kreissportgericht Osnabrück hat Türkgücü Klub drei Punkte abgezogen.

Womöglich zu spät reagiert

Der Grund ist alles andere als alltäglich: Weil Türkgücü für einzelne Akteure seiner dritten Mannschaft angeblich keine Spielerfotos ins elektronische Passsystem des DFB geladen habe und das lange auch auf wiederholtes Auffordern nicht getan haben soll, habe das Sportgericht zu diesem drastischen Schritt gegriffen. Auf kicker-Nachfrage stellt der Kreisvorsitzende Bernd Kettmann die Geschehnisse folgendermaßen dar: "Nach Aussage unserer Spielinstanzen wurden Anfang des Jahres alle Vereine aus dem Fußballkreis Osnabrück schriftlich über das DFB-Postfach darauf hingewiesen, dass mögliche fehlende Passfotos im elektronischen Passsystem des DFBnet vervollständigt werden müssen. Da der Verein SC Türkgücü Osnabrück diesem Hinweis nicht nachkam, wurden sie mit mehreren Verwaltungsentscheiden (mit Sanktionen für den Verein/Geldstrafe) wegen der fehlenden Passfotos schriftlich in Kenntnis gesetzt. Auf die dort ausgesprochenen Sanktionen und den Hinweis des Einspruchs beziehungsweise die Möglichkeit der Rücksprache, reagierte der Verein nicht. Daraufhin wurde der Vorgang an das zuständige Kreissportgericht abgegeben. Auf mehrere Anschreiben und mehrere Urteile durch das Kreissportgericht erfolgte wiederum keinerlei Reaktion seitens des Vereins. Auch das persönliche Gespräch mit Vereinsverantwortlichen durch den Kreisvorstand führte zu keinem Ergebnis. Erst nach Ablauf der Frist und des Urteils mit dem Abzug der drei Punkte für die 1. Herrenmannschaft und der Veröffentlichung eines Artikels in der örtlichen Presse ("Neue Osnabrücker Zeitung") wurde seitens des Vereins reagiert."

Den Maileingang nicht gelesen

Stimmt im Wesentlichen, gibt auch Samed Sakinmaz zu, Sportlicher Leiter beim Basler-Klub: "Wir haben das verpennt." Doch Sakinmaz nennt auch Gründe dafür: "Der aktuelle Vorstand hat erst vor acht Monaten übernommen, da ist im Übergang einiges untergegangen. Wir haben zum Beispiel nicht immer in unseren Posteingang geschaut." Und es seien - so erzählt der Sportliche Leiter weiter - vom Verband ausschließlich Mails gekommen, von einem persönlichen Gespräch wisse er demnach nichts.

Eine Geldstrafe, so Sakinmaz, hätte man akzeptiert, doch dass ein Vergehen bei der dritten Mannschaft sich auf die Erste auswirkt, das ist dem Türkgücü-Funktionär dann doch eine Nummer zu hart: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Jungs, die alles in den Aufstiegskampf hineinstecken." Somit hat sich der Verein einen Anwalt genommen und will gegen den Punktabzug vorgehen. "Man kann aus Datenschutzgründen nicht einfach verlangen, dass jemand Fotos von sich online stellt", so Sakinmaz. Der Verband hingegen weist darauf hin, dass die Fotos von entscheidender Bedeutung seien, um Spieler bei Vergehen auf dem Platz - zum Beispiel einer Roten Karte - zweifelsfrei identifizieren zu können.

Die finden einen Punktabzug auch zu hart, die wollen das sportlich klären. Samed Sakinmaz nach Gesprächen mit Ligakonkurrenten

Sakinmaz hat sich auch bei der Konkurrenz in der Kreisliga Osnabrück C umgehört und erzählt: "Die finden einen Punktabzug auch zu hart, die wollen das sportlich klären."

Mittlerweile sind angeblich alle Bilder hochgeladen. Womöglich zu spät. Das Verfahren wurde laut des Kreisvorsitzenden Kettmann an das Bezirkssportgericht des Bezirks Weser-Ems abgegeben. Dort erfolgt nun eine Überprüfung des erstinstanzlichen Urteiles des Sportgerichts Kreis Osnabrück.

Neben all dem sportjuristischen Ärger ist der Verein aber auch positiv in aller Munde: So erzählt Sakinmaz, dass mit dem SV Schwarz-Weiß Frömern ein Klub aus Nordrhein-Westfalen von sich aus auf die Osnabrücker zugekommen sei, weil sie es spannend fänden, mal gegen ein von Mario Basler trainiertes Team ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Der Wunsch wurde erhört: Gespielt wird im Rahmen des Türkgücü-Sommerfests am 4. Juni. Ob der Kreisligist (Kreisliga A Unna-Hamm 2) aus dem Ruhrgebiet dann auf einen designierten niedersächsischen Bezirksligisten treffen wird, diese Frage könnte sich auch am Grünen Tisch entscheiden.

