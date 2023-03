Pulisic vor Kader-Comeback gegen den BVB

Zwei Monate lang wurde Christian Pulisic von einer Knieverletzung ausgebremst. Nun steht er ausgerechnet gegen Borussia Dortmund vor seiner Rückkehr in den Kader des FC Chelsea.

Anfang Januar hatte Christian Pulisic seinen ersten und bislang einzigen Pflichtspiel-Einsatz in diesem Jahr bestritten. Beim 0:1 gegen Manchester City stand der US-Amerikaner 22 Minuten auf dem Feld und wurde seitdem von einer hartnäckigen Knieverletzung ausgebremst, die ihn auch die Teilnahme am Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim BVB gekostet hatte.

Doch für das Rückspiel meldet sich der 24-Jährige - anders als der verletzte Kapitän Thiago Silva - zurück. Pulisic habe "trainiert, es sieht gut aus", gab sein Trainer Graham Potter am Tag vor der Partie an der Stamford Bridge zu Protokoll. Der ehemalige Dortmunder, der 2019 für rund 60 Millionen Euro zu den Blues gewechselt ist, dürfte also gegen sein Ex-Klub in den Kader zurückkehren.

Potter selbst erwartet vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen "besonderen Abend in einer besonderen Atmosphäre", in der die Londoner den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel im ausverkauftem Stadion aufholen wollen. "Die Stamford Bridge wird rocken. Es wird ein großes, ein aufregendes Spiel", verspricht der 47-Jährige, der angesichts der jüngsten Ergebnisse in der Premier League allerdings schwer unter Druck steht - und womöglich seinen Job los ist, sollte der FC Chelsea im Achtelfinale aus der Königsklasse ausscheiden.

Wie schwer die Aufgabe gegen den Bundesliga-Zweiten wird, ist Chelseas Trainer bewusst: "Sie haben einen fantastischen Lauf und gewinnen konstant ihre Spiele."