Publikumsliebling Schwartzman kündigt Karriereende an

Für Diego Schwartzman (31) geht die Profikarriere in die finale Phase. 2025 ist für den beliebten Argentinier Schluss.

"Was für eine Reise!", begann Diego Schwartzman am Sonntag einen Post auf seinen sozialen Kanälen. In fünf längeren Absätzen kündigte der 31 Jahre alte Argentinier sein Karriereende für das Jahr 2025 an. Bei einem Turnier in Argentinien im kommenden Jahr will "El Peque", der Kleine, Adios sagen: "Der schönste Abschluss, den man sich vorstellen kann", schrieb er. Als Abschiedsturnier kommt vor allem das am 10. Februar 2025 startende ATP-250-Turnier in Buenos Aires in Frage.

Mit nur 1,70 Metern Körpergröße und einem umso größeren läuferischen Einsatz erarbeitete sich Schwartzman seit seiner ersten Profisaison 2010 einen Namen. Unter Kollegen wie Fans wird der stets faire Rechtshänder geschätzt.

"Heute fällt es mir manchmal schwer, dieses Lächeln zu finden", schrieb Schwartzman. "Mein kompetitiver Geist hindert mich daran, so wie früher zu genießen, zu spielen und zu reisen." Er wolle die Entscheidung des Abschieds selbst fällen, fügte er an - wohl auch mit Blick auf so manchen Kollegen, dem der Körper letztendlich einen Schlussstrich setzte.

Schwartzman gewann bisher vier Titel auf ATP-Ebene und erreichte 2020 mit Platz 8 seine beste Position in der Weltrangliste. Derzeit wird er dort auf Rang 142 notiert, in diesem Jahr gewann er noch kein Match im Hauptfeld der ATP Tour.