PSG spielt gegen seine Ultras: "Grätsche ich ihn um oder nicht?"

Vielleicht ist es den Stars von Paris Saint-Germain noch gar nicht klar, aber: Ihr nächstes Spiel wird ein besonderes. Mindestens für zwei ihrer Gegner.

Helden und Gegenspieler: Die PSG-Stars um Lionel Messi (li.) und Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

Für die einen ist dieses Sechzehntelfinale im französischen Pokal nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Paris Saint-Germain wird mit den Gedanken wahrscheinlich eher bei der Liga sein, in der RC Lens und Olympique Marseille dem Titelverteidiger und Tabellenführer auf den Fersen sind. Oder bei der Champions League, in der in drei Wochen das namhafte Achtelfinale gegen den FC Bayern München steigt.

Für die anderen ist es das Spiel ihres Lebens. US Pays de Cassel kickt eigentlich sechstklassig - und am Montagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen das große PSG. Natürlich gehört daher nicht viel Fantasie dazu, wie die Spieler des klaren Underdogs auf diese Partie hinfiebern und davon mindestens noch ihren Enkeln erzählen werden. Für zwei junge Männer wird dieser Abend allerdings noch mal ein ganzes Stück spezieller.

Kapitän Alexis Zmijak, ein Verteidiger, und Clement Boudjema, Mittelfeldspieler, sind nicht nur große PSG-Fans, sondern sogar Teil von dessen Ultra-Gruppierung "Collectif Ultra Paris". Wenn Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. normalerweise aufzaubern, stehen sie in der Kurve und schreien sich die Seele aus dem Leib.

In Cassels Spiel des Lebens, das im eine Autostunde entfernten Lens stattfinden wird, treffen gewöhnliche Stadiongänger auf ihre berühmten Idole, spielen die Stars gegen ihre größten Fans. "Wir haben nichts zu verlieren, in meinen Augen ist das einfach großartig", präsentierte sich Zmijak in einem Interview bei "Le Parisien" voller Vorfreude. Doch es gibt auch ein Dilemma.

Siegen um welchen Preis?

"Wenn Mbappé auf dem Weg ist, ein Tor zu schießen - grätsche ich ihn um oder nicht? Werde ich mich fragen: Moment, er muss doch bald in der Champions League gegen Bayern spielen?", flachst der Abwehrmann, der im Berufsleben Elektriker ist.

"Wir werden hart spielen, aber ohne die Absicht, jemanden zu verletzen", kündigt Boudjema bei "L'Equipe" an: "Wir sind keine Metzger." Wobei es keine Überraschung wäre, wenn bei ihnen nicht doch einer mitspielen würde.