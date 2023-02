PSG gibt leichte Entwarnung bei Neymar - Einsatz in München fraglich

Paris St. Germain könnte beim Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern auf Neymar verzichten müssen. Zumindest eine schlimme Verletzung hat der Brasilianer aber offenbar vermieden.

Als PSG das Spiel gegen Lille OSC in den Schlussminuten hochdramatisch drehte, stand Neymar bereits nicht mehr auf dem Feld. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte war er von LOSC-Akteur Benjamin André getroffen worden und anschließend übel umgeknickt. Der Brasilianer musste daraufhin auf einer Trage vom Feld gebracht werden - was Zweifel an Neymars Einsatz beim Champions-League-Rückspiel in München am 8. März säte.

Diese bleiben auch weiter bestehen - obwohl PSG am Abend leichte Entwarnung gab. "Neymar hat im Spiel gegen Lille eine Verstauchung des Knöchels erlitten und sich im Anschluss einer MRT-Untersuchung unterzogen", teilte der Verein auf seiner Website mit. "Diese ergab keine Fraktur. Eine weitere Untersuchung der Bänder wird in 48 Stunden durchgeführt." Erst am Dienstag wird demnach die genaue Schwere der Verletzung feststehen.

Einem "L'Equipe"-Bericht zufolge hofft man im Umfeld des Brasilianers, dass die Ausfallzeit nur zwei bis drei Wochen beträgt, was die Möglichkeit eines Einsatzes in München offen lassen würde. Definitiv ausfallen wird Neymar demnach beim Classique gegen Liga-Verfolger Olympique Marseille am kommenden Sonntag.

Neben Neymar verletzte sich auch Linksverteidiger Nuno Mendes gegen Lille. Der Portugiese hat sich Vereinsangaben zufolge eine leichte Überdehnung des Innenbandes im rechten Knie zugezogen.