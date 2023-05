Prominentes Quartett um Firmino verlässt Liverpool

Der FC Liverpool hat den Abgang von gleich vier prominenten Spielern bestätigt - darunter befinden sich zwei ehemalige Bundesliga-Profis.

Der Verein bestätigte am Mittwoch auf seiner Website, dass die auslaufenden Verträge von Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain nicht verlängert werden und das Quartett damit den Klub verlassen wird. Alle vier gewannen mit den Reds 2019 die Champions League und wurden 2020 mit dem LFC englischer Meister. Die vier Profis gehen "mit unserem Dank und unserer Anerkennung für den Beitrag, den sie geleistet haben", heißt es in der Vereinsmitteilung. Beim letzten Heimspiel der Saison gegen Aston Villa am kommenden Samstag soll das Quartett im großen Stil verabschiedet werden.

Wohin das Quartett wechselt ist unklar

Gemeinsam haben die vier Spieler auch die Entwicklung ihrer Rolle: Alle zählten zwischenzeitlich zum Stammpersonal der Reds, kamen zuletzt aber immer weniger zum Zug. Und: Bei allen vieren ist noch nicht klar, wo es hingeht.

Den wohl größten Einfluss in der laufenden Saison hatte zumindest zu Beginn noch der mittlerweile 31 Jahre alte Firmino, der 2015 von der TSG Hoffenheim an die Anfield Road gewechselt war. Nach einem starken Saisonstart in die laufende Spielzeit mit sechs Toren aus den ersten zehn Ligaspielen war Firmino nach der WM-Pause von einer Wadenverletzung ausgebremst worden und stand nach seiner Rückkehr nur noch einmal in der Startelf. Zuletzt setzte ihn eine Muskelverletzung außer Gefecht. Medienberichten zufolge hatte Firmino dem Verein bereits im März mitgeteilt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Wie Firmino war auch Keita aus der Bundesliga nach Liverpool gekommen. Den Mittelfeldspieler hatten die Reds 2018 von RB Leipzig für 60 Millionen Euro losgeeist - eine Transfersumme, die er auch aufgrund von Verletzungen nur selten rechtfertigen konnte. In der laufenden Saison kam er verletzungsbedingt auf nur acht Einsätze in der Premier League.

37-jähriger Milner könnte der Premier League treu bleiben

Die meisten Spiele des Quartetts in der laufenden Saison absolvierte der mittlerweile 37 Jahre alte Milner, der allerdings zumeist nur Joker war. In 29 Ligaspielen lief der Routinier auf, davon sechsmal von Beginn an. Der Allrounder, der 2015 von Manchester City an die Mersey gekommen war, könnte der Premier League trotz fortgeschrittenen Alters erhalten bleiben. Medienberichten zufolge sollen sich Brighton & Hove Albion sowie Aufsteiger FC Burnley für eine Verpflichtung Milners interessieren.

Der 2017 vom FC Arsenal gekommene Oxlade-Chamberlain war wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft 2019/20, verletzungsbedingt zuletzt aber ebenfalls ins zweite Glied zurückgefallen und kam auf nur neun Saisonspiele in der Premier League, davon vier von Beginn an.