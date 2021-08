Preußen schnappen sich Hemmerich

Der SC Preußen Münster hat sich Verstärkung für die Defensive gesichert und Luke Hemmerich verpflichtet.

Nach dem Auftaktsieg vergangenen Samstag (2:1 gegen Alemannia Aachen) hat Preußen Münster noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Rechtsverteidiger Luke Hemmerich kommt von den Würzburger Kickers zum SC. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Der 23-Jährige durchlief unter anderem die Jugendmannschaften von Rot-Weiss Essen, Bayer Leverkusen sowie Schalke 04. Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er ebenso bei den Königsblauen, dem VfL Bochum, Energie Cottbus sowie Erzgebirge Aue, bevor ihn Würzburg 2019 unter Vertrag nahm. Die Kickers stiegen 2019/20 in die 2. Bundesliga auf - mit Hemmerich als Stammspieler. Vergangene Spielzeit stand er krankheitsbedingt jedoch selten auf dem Platz.

Luke ist auf allen Außenpositionen flexibel einsetzbar. Peter Niemeyer

Nun verschlägt es ihn nach Münster in die Regionalliga West, zur Freude von Peter Niemeyer. "Luke kommt über seine Mentalität und schiebt mit seinem guten Tempo das Spiel an. Da er auf allen Außenpositionen, sowohl offensiv als auch defensiv, sehr flexibel einsetzbar ist, passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", wird der Sportdirektor zitiert.

Hemmerich selbst kommentiert ebenfalls seinen Wechsel: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, das Projekt hat mich direkt überzeugt. Ich freue mich jetzt riesig, hier zu sein und wieder auf den Platz zu kommen. Ich bin ein zielstrebiger Linienspieler, der das ganze Spiel rauf und runter marschiert, immer Vollgas gibt und auch das eine oder andere Tor schießen kann."

Das zu beweisen, gilt es in den Ligaspielen. Am Samstag gastiert der SC Preußen Münster bei Borussia Mönchengladbach II (16 Uhr).