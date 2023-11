Pressestimmen: "Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt"

Der große Nachbar auf einmal ganz klein: Für das DFB-Team bleibt in der internationalen Presse nach der 0:2-Niederlage in Wien nur Häme. Österreich feiert seine Nationalmannschaft für einen verdienten Sieg.

Enttäuschung in Wien: Thomas Müller kann die Niederlage nicht glauben. IMAGO/MIS

ÖSTERREICH - oe24.at: "Cordoba im Happel! I werd narrisch. Im 41. Prestigeduell knallt unser Nationalteam Deutschland eiskalt ab und schließt das Länderspiel-Jahr mit einem unglaublichen 2:0-Sieg ab. Wien bebt: Was für ein krönender Jahresabschluss!"

Krone: "Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland. Ein Traum: So ein Tag, so wunderschön wie heute. Engagierter, motivierter, fußballerisch besser. Das gefiel dem Fußballherz. Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser - in allen Belangen!"

Standard: "Bärenstarkes ÖFB-Team demütigt Deutschland. Von einer Sensation zu sprechen, wäre fast eine Beleidigung für David Alaba und Kollegen. Denn das 2:0 gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland war hochverdient, wurde mit einer bemerkenswerten, ja großartigen Selbstverständlichkeit erzielt. Der große Nachbar war ganz klein. Sané dreht in einem Freundschaftsspiel durch."

Die Presse: "Die EM kann kommen - für Österreich, nicht für Deutschland. Der nervöse Nagelsmann gestikulierte wild in der Coachingzone, während Ralf Rangnick zufrieden und in aller Ruhe das Geschehen auf dem Rasen verfolgte. Es waren doch irgendwie verkehrte Fußballwelten."

Euphorie in Österreich - Sorge um das DFB-Team in Spanien

ORF: "Hochverdienter Prestigesieg - ÖFB-Team lässt Deutschland alt aussehen. Österreich besiegte Deutschland zum zweiten Mal in Folge, und das zum ersten Mal seit den 1930er Jahren, als das 'Wunderteam' noch aufgeigte. Deutschland war ein Schatten seiner selbst. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber Österreich beließ es beim 2:0."

Kurier: "Feierabend im Wiener Prater. Die Euphorie um das Team erreichte am Dienstagabend einen zwischenzeitlichen Höhepunkt, weil man im finalen Test Deutschland nicht nur 2:0 schlug, sondern auch kontrollierte und absolut verdient als Sieger aus diesem Prestige-Duell ging."

SPANIEN - AS: "Deutschland ist ein Drama - der EM-Gastgeber geht mit der zweiten Niederlage in zwei Spielen in die Pause. Sané wurde nach einer Tätlichkeit gegen Mwene des Feldes verwiesen."

Marca: "Leroy Sané verliert in einem Freundschaftsspiel die Beherrschung: hässlicher Schubser und Platzverweis."

ENGLAND - The Sun: "Roy Rage! Wütender Leroy Sané sieht nach bösartigem Schubser die erste Rote Karte seiner Karriere, als ein vergessener Premier-League-Hitzkopf (Marko Arnautovic, Anm. d. Red.) von der Bank aufspringt und eingreift."