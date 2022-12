Premium-Controller für die PS5: Dual Sense Edge steht in den Startlöchern

Während Microsoft mit seinem Elite-Controller bereits ein Premium-Pad für seine Konsolen anbietet, lag dieses Segment bei Sony seit PlayStation-5-Release brach. Das ändert sich Ende Januar mit dem Dual Sense Edge Controller.

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich dabei um eine weiterentwickelte Version des Dual Sense, dem Standard-Controller der PlayStation 5. Auch optisch ist die Anlehnung auf den ersten Blick zu erkennen. Lediglich schwarz abgesetzte Elemente und zwei Tasten unter den Sticks deuten an, dass sich in dem neuen Pad ein wenig mehr Technik versteckt hat.

Einstellungsmöglichkeiten bis ins kleinste Detail

Dabei im Vordergrund: Die detaillierten Einstellungsmöglichkeiten in der Software, die mit einem zukünftigen Update der PlayStation-Systemsoftware verfügbar sein wird. In dieser warten allerhand Optionen, so könnt ihr etwa den Druckpunkt der Trigger auf einer Skala von 0 bis 100 feinjustieren, oder an der Präzision eurer Sticks schrauben.

Naturgemäß hat hier jeder User seine eigenen Vorstellungen. Deshalb liefert der japanische Konzern die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Profile auf dem Controller einzurichten. Sollten in eurem Haushalt noch mehr Spieler auf das Endgerät zugreifen, ist das aber auch kein Problem: Auf der Konsole könnt ihr noch mehr Profile hinterlegen, die ihr jederzeit auf den Controller übertragen könnt.

Schnellzugriff in jedem Game

Widmen wir uns der Hardware, springen auf den ersten Blick die bereits erwähnten Tasten unter den Sticks ins Auge. Bei diesen handelt es sich um Funktionstasten, mit denen ihr jederzeit auf das Menü des Pads zugreifen und einige Einstellungen ändert könnt. Beispielsweise ist es hier möglich, zwischen den Profilen zu wechseln oder die Lautstärke zu regeln, ohne dafür in die Spieleinstellungen zu gehen.

Da sich die unterschiedlichen Anwendungen der Funktionstasten in Kombination mit dem Steuerkreuz und den Aktionstasten auslösen lassen, gibt es gleich zwei von ihnen. So könnt ihr jeweils mit einer Hand eine Funktionstaste betätigen und mit der andere Steuerkreuz oder Aktionstaste kombinieren. Unangenehmes Umgreifen ist nicht nötig.

Hardware erhält Zuwachs

Weitere Änderungen werden deutlich, wenn man den Controller umdreht und seine Unterseite betrachtet. Dort finden sich einerseits zwei Steckplätze für Backpaddles und zum anderen zwei kleine Knöpfe an den Triggern. Über diese könnt ihr die Empfindlichkeit eurer Trigger manuell anpassen, drei Auswahlstufen stehen zur Verfügung.

Auf der Unterseite des Dual Sense Edge gibt es einige Neuerungen zu entdecken. Sony

Bei den Paddles werden ähnlich der Sticks verschiedene Varianten mitgeliefert. Einerseits gibt es längliche Tasten, wie man sie von Scuff-Controllern kennt, andererseits auch kleine, schmalere Knöpfe. Ihr könnt jedoch stets nur zwei der vier Tasten verwenden. Ein kleines Manko gegenüber Konkurrenzprodukten.

Zu guter Letzt gehören zum Lieferumfang des neuen PlayStation-Premium-Controllers das altbekannte Ladekabel (USB C) sowie eine Tasche. Bei dem Kabel hat sich der PlayStation-Entwickler nicht lumpen lassen und direkt eine zwei Meter lange Version eingepackt. In der Tasche könnt ihr indes euer Peripheriegerät inklusive aller Kleinteile ordentlich aufbewahren - und euren Controller laden. Mit Hilfe eines Adapters, den ihr durch eine verschließbare Öffnung an der Rückseite führen könnt, entsteht nämlich eine kleine Ladestation.

Der gesamte Lieferumfang des Dual Sense Edge auf einen Blick. Sony

Preis und Akkulaufzeit ein Problem?

Auf den ersten Blick ein attraktives Gesamtpaket, geht eine Anschaffung für Controller-Verhältnisse ordentlich ins Geld. Ein Preisschild von satten 240 Euro hat Sony seinem neusten PlayStation-Produkt umgehängt - das eine echte Schwäche mitbringt: Laut ersten Angaben soll der Akku ob der zusätzlichen Funktionen weniger lange halten, als der des normalen Dual Sense.

Ob diese Kosten und kleine Schwäche die Vielzahl an Funktionen wert sind, muss jeder selbst entscheiden. Sobald wir ein Modell erhalten, werden wir natürlich versuchen, euch die Kaufentscheidung mit einem fundierten Test zu erleichtern.