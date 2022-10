Premier League zurrt Boxing Day und Neujahrstag fest

Nach der Weltmeisterschaft ist unmittelbar vor den alljährlich besonderen Tagen in der Premier League: Am Montag wurden die Daten für den Boxing Day und den Start ins neue Jahr festgezurrt.

Das Finale der Winter-WM in Katar steigt am 18. Dezember - nur acht Tage später geht es in der Premier League schon wieder voll zur Sache. Den Auftakt macht am Boxing Day, dem 26. Dezember, Tottenham Hotspur mit dem Auswärtsspiel beim FC Brentford ab 13.30 Uhr. Um 18.30 Uhr greift Liverpool bei Aston Villa ein. Abgeschlossen wird der vollgepackte Tag von Arsenals Heimspiel gegen West Ham.

Tags darauf haben Chelsea (vs. Bournemouth) und Manchester United (vs. Nottingham Forest) Pflichtaufgaben vor der Brust. Am "längsten" Pause haben Manchester City und Erling Haaland, die den 17. Spieltag erst am 28. Dezember (Mittwoch) um 21 Uhr bei Leeds United beschließen.

Nur zwei Tage später ist Liverpool in einem von zwei Spielen zu Hause gegen Leicester City gefordert. An Silvester steigen gleich sechs Partien, auch ManUnited (bei den Wolves), ManCity (gegen Everton) und Arsenal (bei Brighton & Hove) sind im Einsatz. Die ersten beiden Spiele im neuen Jahr bestreiten direkt am Neujahrstag die Spurs gegen Aston Villa und Chelsea bei Liverpool-Bezwinger Nottingham.

Den dritten und letzten Spieltag, den die Premier League schon jetzt zeitgenau ansetzte, ist der 19. Von Montag (2. Januar) bis Donnerstag (5. Januar) gibt es dann Premier-League-Fußball satt. Liverpool eröffnet in Brentford, am Dienstag folgen Arsenal (gegen Newcastle) und ManUnited (gegen Bournemouth). Einen würdigen Abschluss findet die intensive Woche mit dem Vergleich zwischen Chelsea und City.

Spannend zu beobachten sein wird, wie die Spitzenteams durch die hektische Zeit inklusive den vielen dann von der WM zurückkommenden Akteuren kommen und wie sich die obere Premier-League-Hälfte bis dahin verändert. Aktuell liegt Liverpool beispielsweise zwölf Punkte hinter Mitfavorit Arsenal, einzig ManCity (zwei Zähler weniger) kann zum jetzigen Zeitpunkt den auf Tabellenplatz 1 stehenden Gunners wirklich folgen.