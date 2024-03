Premier-League-Hall-of-Fame: Cole eröffnet die Klasse von 2024

Im vierten Jahr der Hall of Fame der Premier League gibt es drei neue Mitglieder. Den Anfang macht Ashley Cole, der sich große Duelle mit Cristiano Ronaldo lieferte.

Sein ehemaliger Trainer Arsene Wenger, der im vergangenen Jahr in die Premier-League-Hall-of-Fame aufgenommen worden war, "begrüßte" Ashley Cole mit warmen Worten: "Er ist der beste Linksverteidiger, den die Premier League jemals hatte" - keine exklusive Meinung.

Aus der Jugend des FC Arsenal war Cole einst unter Wenger zum Leistungsträger bei den Gunners herangereift und Teil der "Invincibles" geworden, die 2003/04 ungeschlagen englischer Meister wurden. Zwei Jahre später jedoch wechselte der offensiv wie defensiv starke Linksfuß mit vielen Nebengeräuschen zu Stadtrivale FC Chelsea, wo er ebenfalls Meister wurde und 2012 die Champions League gewann.

Cole ist nach Vincent Kompany, Tony Adams und Rio Ferdinand erst der vierte Verteidiger, der in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen wurde - der erste Außenverteidiger. "Ich fühle mich geehrt, es ist erfüllend, nach der Karriere so gewürdigt zu werden", wird Cole in der Verlautbarung der Liga zitiert. "Besonders emotional ist es, all die harte Arbeit zu reflektieren, die man investiert hat."

Als seinen härtesten Gegenspieler in insgesamt 385 Premier-League-Spielen (15 Tore, 31 Vorlagen) bezeichnete Cole Cristiano Ronaldo, der Cole jüngst ebenfalls als härtesten Gegenspieler gewürdigt hatte. Aktuell ist der 43-Jährige Co-Trainer der englischen U-21-Nationalmannschaft, zuletzt hatte er auf Vereinsebene auch den Trainerstäben seiner ehemaligen Mitspieler Frank Lampard und Wayne Rooney angehört.

Henry und Shearer machten den Anfang

Cole ist der erste von insgesamt drei Spielern, die 2024 zu einem Kreis illustrer Namen stoßen werden. Das übrige Duo darf, aus einem Pool von 15 Nominierten, über die Website der Premier League von den Fans gewählt werden. Berücksichtigt werden konnten nur Spieler, die ihre aktive Karriere zu Jahresanfang bereits beendet hatten.

2021 waren zunächst Thierry Henry und PL-Rekordtorschütze Alan Shearer in die Hall of Fame aufgenommen worden, es folgten David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard und Steven Gerrard. 2022 waren Kompany, Sergio Aguero, Didier Drogba, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Patrick Vieira und Ian Wright an der Reihe, 2023 neben Adams und Ferdinand Torhüter Petr Cech sowie die Trainer Wenger und Sir Alex Ferguson.