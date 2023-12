Premier-League-Durchmarsch? Wie Ipswich Town die Championship aufmischt

Als Aufsteiger mischt Ipswich Town die Championship kräftig auf und liegt aktuell auf Kurs Premier League. Die Art und Weise, wie die "Tractor Boys" das tun, würde sogar dem legendären Bobby Robson imponieren.

Im Sommer tauchte Championship-Aufsteiger Ipswich Town auch auf der Landkarte deutscher Fans auf: Beim Blitzturnier in Innsbruck gaben die Engländer immerhin RB Leipzig (1:0-Sieg) und Werder Bremen (1:1) das Nachsehen.

Was Ipswich in der Saison nach der Championship-Rückkehr - zuvor von 2002 bis 2019 englischer Zweitligist - abreißt, geht weiter über vermeintlich beeindruckende Testspiel-Ergebnisse hinaus. Über Liga-Grenzen hinweg gedacht, sehen Englands Experten bei den "Tractor Boys" derzeit mit den schönsten Fußball auf der Insel. Schnell, intelligent und offensiv - so wie es einst Vereinsikone Bobby Robson predigte.

Wie kommt es, dass plötzlich sogar wieder Vergleiche zum Europapokalsieg von 1981, der die Kölner Toni Schumacher und Dieter Müller zu Streithähnen werden ließ, gemacht werden?

Als Aufsteiger mischt der englische Meister von 1962 die Championship gewaltig auf, vor dem Spitzenspiel gegen Leeds United an diesem Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) liegt Ipswich Town nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Leicester City und bereits derer zehn vor den ebenfalls aus der Premier League abgestiegenen Leeds und Southampton.

Die Portman Road ist eine Festung

Das Hinspiel gegen Leeds war ein absolutes Spektakel, das 4:3 für das Team von Trainer Daniel Farke war nur eine von bis dato zwei Liga-Niederlagen der "Tractor Boys" in dieser Saison. Speziell an der heimischen Portman Road ist Ipswich Town eine absolute Macht und die aktuell beste Heimmannschaft der Liga (9/1/1, 32:19 Tore).

Der Run aufs Stadion ist auch außerhalb der Spielzeiten derart groß, dass der Verein am vergangenen Dienstag ankündigte, die begehrten Stadion-Touren ab sofort auch sonntags anzubieten. Auch auswärts überzeugt Ipswich Town, mit Leicester City (28 Zähler) sammelte nur der Spitzenreiter vier Punkte mehr auf fremden Plätzen.

Im League Cup ließ Ipswich Town auch aufhorchen, kegelte sogar Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers aus dem Wettbewerb (3:2), ehe Fulham Anfang November dann doch eine Nummer zu groß war (1:3).

Alles steht und fällt mit McKenna

Die Erfolgsgeschichte beim 1878 gegründeten Traditionsklub wird eng mit dem Namen Kieran McKenna verknüpft. Der 37-jährige Nordire war selbst kein herausragender Fußballer, schaffte es nicht über die Reserve von Tottenham Hotspur hinaus. McKenna ist aber augenscheinlich ein fantastischer Trainer.

Fast genau auf den Tag ist er zwei Jahre im Amt. Zuvor arbeitete er als Scout bei Manchester United, trainierte zwei Jahre die U 18 der Red Devils und stieg schließlich zum Co-Trainer der Profis auf. Von Juli 2018 bis 16. Dezember 2021 assistierte McKenna Ole Gunnar Solskjaer, José Mourinho, Ralf Rangnick und Michael Carrick, ehe er den Schritt ins Rampenlicht wagte.

Seine Ehrlichkeit, seine Kommunikation, seine Liebe zum Detail und auch seine Bescheidenheit sind beeindruckend. Brenner Woolley über Kieran McKenna

In England überschlagen sie sich mit Lobeshymnen für McKenna. Da wäre beispielsweise Brenner Woolley, Chefkommentator von "BBC Radio Suffolk", der schwärmt: "Er ist nicht viel älter als einige der Spieler, die er übernommen hat, aber alles, was ich von den Spielern höre, ist durchweg positiv. Die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, seine Ehrlichkeit, seine Kommunikation, seine Liebe zum Detail und auch seine Bescheidenheit sind beeindruckend."

Im "hochintensiven, offensiven" Fußball sieht Woolley eine Mischung aus Marcelo Bielsas Leeds und Kevin Keegans Newcastle. In Schönheit sterben werde Ipswich Town aber nicht, auch Mentalität, Moral und Comeback-Qualitäten zeichnen die aktuelle Mannschaft aus.

Profiteur Hladky: "Der beste Trainer, den ich je hatte"

"Er war der Mann, den wir brauchten, das konnte man vom ersten Tag an spüren, und wir haben nie über sein Alter nachgedacht", sagte der 33-jährige tschechische Stammkeeper Vaclav Hladky im Oktober dem "Guardian": "Er kümmert sich gut um die Leute. Er ist in vielerlei Hinsicht absolut brillant - einfach der beste Trainer, den ich je hatte."

Hladky verpasste keine einzige Ligaminute in dieser Saison. Dabei war er in der Aufstiegssaison nur Ersatz des nicht zu verdrängenden Christian Walton gewesen, der sich vor Start der Championship eine Fußverletzung zugezogen hatte. Hladky passt perfekt in McKennas System, sein Spiel mit dem Ball ist herausragend.

Die Fans von Ipswich Town waren zu Beginn skeptisch, als McKenna predigte, von hinten per Kurzpass herausspielen zu wollen. Mittlerweile haben McKenna und Hladky die Gemüter beruhigt. "Es war ein langer Weg, aber sie verstehen es und wissen, was wir versuchen", gesteht Hladky und fügt an: "Mit dem Vertrauen des Publikums ist es viel einfacher und macht mehr Spaß. Wenn man unter Druck spielt und sie applaudieren, gibt einem das so viel Energie."

Auch den jungen Spielern im Kader, die sogar noch die größte Premier-League-Erfahrung mitbringen: ManUnited-Leihgabe Brandon Williams (23) kommt auf 47 Einsätze (ein Tor) im englischen Oberhaus, Axel Tuanzebe machte 28 Premier-League-Partien für ManUnited und Aston Villa.

Ed Sheeran als Trikotsponsor seines Herzensvereins

Nach Stars im Aufgebot sucht man vergeblich. Nicht aber auf der Tribüne: Pop-Gigant Ed Sheeran, der in der Saison 2021/22 als Trikotsponsor seines Lieblingsvereins fungierte, fiebert regelmäßig an der Portman Road mit. Viral ging jüngst ein Video, in dem er ein Post-Match-Interview von Coach McKenna crashte und dem Erfolgstrainer strahlend um den Hals fiel.

Wie viele Fans der "Tractor Boys" träumt auch Sheeran von einer Rückkehr in die Premier League. Ipswich Town gehört schließlich zu den Gründungsmitgliedern. Und würde Trainerlegende Robson im 15. Jahr nach seinem Ableben mit Partien gegen Manchester City, Arsenal oder Liverpool maximal ehren.