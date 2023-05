"Powerplay26"? DEB-Team übertrifft die Vorgaben - Tripcke bremst

"Powerplay26" hieß das große Zauberwort, das vom DEB erarbeitete Konzept Richtung Zukunft hat die Nationalmannschaft übertroffen. Der DEL-Chef bremst, ein Ex-Bundestrainer ist beeindruckt und lobt.

2026 sollte bei der WM und den Olympischen Winterspielen der große Angriff des DEB-Teams auf die vorderen Plätze erfolgen, das Konzept "Powerplay26" hat aber schon drei Jahre früher gegriffen. Deutschland holte bei der WM in Finnland und Lettland überraschend Silber, die erste WM-Medaille seit 70 Jahren.

"Die letzten sieben, acht, neun Jahre sind sehr gute Entscheidungen getroffen worden", erklärte Ex-Bundestrainer Uwe Krupp den Erfolg und lobte vor allem die DEL und die DEL2: "Da wird gut gearbeitet. Der Verband und die Liga arbeiten intensiv zusammen."

Natürlich weiß auch Krupp, "dass wir in der Breite nach wie vor nicht annähernd so gut aufgestellt sind wie die, die wir jetzt geärgert haben". So seien selbst Nationen wie die Schweiz "tiefer aufgestellt im Nachwuchsbereich als wir. Von Kanada, den USA, Finnland oder Schweden braucht man gar nicht zu reden."

Dennoch hat die DEB-Auswahl - abgesehen von Kanada - die großen Nationen im abgelaufenen Turnier hinter sich gelassen. Die Leistung der Silberhelden von Tampere stuft Krupp als "sensationell" ein. "Ich habe jedes Spiel mit Spannung verfolgt und war beeindruckt seit dem ersten Spiel."

Deutschland ist ein Land, das, egal wie die Besetzung ist, ums Viertelfinale kämpft. Gernot Tripcke

Das war auch Gernot Tripcke. "Das Selbstvertrauen ist gewachsen, man spielt mit breiter Brust gegen die Topnationen", so der DEL-Geschäftsführer. "Selbst wenn die besten Einzelspieler fehlen, macht das Team das im Kollektiv wett und wird dadurch noch stärker und unberechenbarer." Und mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis gelang dem DEB ein Glücksgriff. "Harry hat mit dem gesamten Trainerstab einen Riesenjob gemacht", schwärmt Tripcke. Kreis sei "ein totaler Sympathieträger. Als Bundestrainer musst du auch ein Botschafter sein - und da gibt es keinen besseren als ihn".

Doch Tripcke warnt auch und bremst. "Das muss man realistisch sehen: Deutschland ist ein Land, das, egal wie die Besetzung ist, ums Viertelfinale kämpft", sagte der DEL-Boss und verwies auf den enttäuschenden zehnten Platz in Peking im vergangenen Jahr.

Olympia 2022 als Warnung

"Wir haben es bei Olympia 2022 gesehen, als die Erwartungen in der Öffentlichkeit riesig waren", merkt Tripcke an: "Es kann genauso sein, dass wir auch mal Fünfter in der Gruppe werden und ein Viertelfinale verpassen. Wir wissen alle, dass es gerade bei der Weltmeisterschaft eine Art Lotterie ist, welche Spieler gerade aus der NHL zur Verfügung stehen." Moritz Seider beispielsweise konnte auflaufen, andere NHL-Stars wie Leon Draisaitl, Tim Stützle oder auch Philipp Grubauer fehlten. Dennoch war es am Ende Silber. Und der Plan "Powerplay26" drei Jahre früher schon mit Leben gefüllt.