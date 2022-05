Potsdam-Coach Chahed kritisiert Schults Ausflug und vermisst Respekt

Das DFB-Pokalfinale der Frauen war eine klare Kiste. Bei bereits hoher Führung der Wölfinnen sorgte ein Ausflug von Almuth Schult für Gesprächsbedarf. Potsdams Coach Sofian Chahed war weniger angetan.

Die Partie war lange entschieden, es stand schon 4:0 für Wolfsburg, was auch den Endstand bedeuten sollte, da ereignete sich eine kuriose Szene: VfL-Torfrau Almuth Schult, die den Verein im Sommer verlassen wird, eilte in der 87. Minute bei einer Ecke mit nach vorne. Noch vor der Ausführung des Standards trat sie aber wieder den Rückweg an und war nicht im gegnerischen Sechzehner, als der Ball nach innen kam.

Dass der gegnerische Torhüter oder die Torfrau mit aufrückt, sieht man ja durchaus oft, doch dann geht es eher darum, einen Rückstand noch zu egalisieren. "Unser Trainer sagt immer, manchmal muss man etwas Verrücktes machen. Es hat vom Timing her leider nicht gepasst", sagte Schult nach der Partie bei "Sky" und legte am ARD-Mikro nach: "Wir hatten verabredet, wir versuchen es nochmal, dass ich ein Tor schieße. Es hat aber nicht so geklappt."

Wenig verwunderlich kam diese Aktion auf der Gegenseite nicht gut an. "Respekt vor ihrer Karriere, was sie alles gerissen hat. Ich würde mir aber wünschen, dass sie den Ausflug aus dem Tor zum Schluss nicht macht. Das zollt von Respekt, das gehört im Fußball dazu, dass man dann einfach im Tor bleibt", so Potsdams Coach Chahed angefressen.