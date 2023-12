POTM in FC 24: Undav setzt Stuttgart-Leverkusen-Wechselspiel fort

Stuttgarts Deniz Undav wurde zum Spieler des Monats November der Bundesliga gewählt. Damit bekommt der Stürmer eine Spezialkarte in EA SPORTS FC 24. Außerdem setzt er das bisherige Wechselspiel fort.

Boniface, Guirassy, Wirtz und nun Undav. Oder anders ausgedrückt: Leverkusen, Stuttgart, Leverkusen, Stuttgart. Das Wechselspiel der beiden Klubs geht bei der Auszeichnung Spieler des Monats in EA SPORTS FC 24 weiter. Denn nach Florian Wirtz, der im Oktober den Preis bekam, wurde für November Deniz Undav von den Fans zum Player of the Month (POTM) gewählt.

Für den Ex-Meppener ist es die erste Auszeichnung dieser Art überhaupt - gleichbedeutend mit der dazugehörigen Spezialkarte in Football Ultimate Team (FUT). Die bekommt im Vergleich zu seinem Gold-Item ein sattes Upgrade. Zum einen sind es neun Punkte mehr im Gesamtrating, beim Tempo und Schuss sogar 14 und elf Zähler.

Die POTM-Karte des Stuttgarters ist via Squad Building Challenge (SBC) erhältlich - eine einzige Aufgabe ist dafür abzuschließen. Erforderlich ist ein Team, welches ihr eintauschen müsst, das eine Durchschnittsbewertung von 84 hat. Außerdem muss mindestens ein Akteur in der Startelf stehen, der ein Overall-Rating von 86 oder mehr aufweist.

Von der Aushilfe zum Dauerbrenner

Bei der Wahl zum Spieler des Monats in der Bundesliga hat sich Stuttgarts Stürmer unter anderem gegen Harry Kane durchgesetzt. Der Superstar des FC Bayern München hat damit abermals im Fan-Voting das Nachsehen. Ende Oktober musste Undav für Serhou Guirassy einspringen - der VfB-Torjäger fiel wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

In Sachen Toreschießen stand Undav seinem Teamkollegen in kaum etwas nach. So traf der ehemalige Spieler von Union Saint-Gilloise in zwei der drei Partien im November gar entscheidend. Mit seinem Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt (2:1) war er maßgeblich am Sieg beteiligt - gegen Borussia Dortmund (2:1) erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich.