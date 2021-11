Positiver Test: De Bruyne fehlt Manchester City gegen PSG

Manchester City muss unter anderem im Champions-League-Duell mit Paris St. Germain auf Kevin De Bruyne verzichten. Der Belgier hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

In der Länderspielpause in Belgien positiv getestet: Kevin De Bruyne. imago images/Belga

Wie Trainer Pep Guardiola bei seiner Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Everton am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) bestätigte, wurde De Bruyne in Belgien positiv auf das Coronavirus getestet. Beim 1:1 in Wales am Dienstag hatte er noch den Treffer für die Belgier erzielt.

Der Mittelfeldspieler hat sich in eine zehntägige häusliche Isolation begeben. Er wird seinem Team damit nicht nur gegen Everton, sondern auch im Champions-League-Topduell mit Paris Saint Germain am Mittwoch (21 Uhr) und dem nächsten Premier-League-Heimspiel gegen West Ham United am Sonntag darauf fehlen.

Der Effekt, den De Bruynes Fehlen auf das Team haben wir, sei aber zweitrangig, betonte Guardiola: "Es geht nicht um unseren Rhythmus, wir wollen, dass es ihm gutgeht. Er soll sich erholen und gesund werden. Der Mensch ist wichtiger als alles andere. Wir müssen vorsichtig sein, denn es sterben immer noch Menschen. Er ist geimpft, also ist er geschützter. Hoffentlich wird er keine schlimmen Symptome haben."

Neben De Bruyne muss Guardiola gegen Everton auch auf Jack Grealish verzichten. Der Neuzugang kam genauso angeschlagen von der englischen Nationalmannschaft zurück wie Phil Foden, dessen Einsatz am Sonntag aber zumindest noch im Bereich des Möglichen liegt.