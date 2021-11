Starke erste Hälfte: DFB-Frauen gewinnen Topspiel in Portugal

Sechster Sieg im sechsten Spiel: Die WM-Qualifikation läuft für die DFB-Frauen weiter voll nach Plan. Am Dienstag siegte das deutsche Team souverän und völlig verdient mit 3:1 in Portugal.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tauschte nach dem klaren 8:0-Erfolg gegen die Türkei insgesamt viermal: Für Nüsken, Rall, Feldkamp und Rauch starteten Hendrich, Hegering, Leupolz und Gwinn. Bis zum Auftritt auf der iberischen Halbinsel war die WM-Quali aus deutscher Sicht komplett reibungslos verlaufen; 15 Punkte aus fünf Spielen und ein Tordifferenz von 28:1. Diese Serie sollte auch nach dem Auftritt beim vermeintlich stärksten Gruppengegner, die Portugiesinnen waren ebenfalls ungeschlagen ins Match gegangen, Bestand haben.

DFB-Frauen drehen auf - Frohms im Pech

"Portugal hat offensive Qualität. Sie haben sich entwickelt", hatte Voss-Tecklenburg vor der Partie gesagt, allerdings auch angefügt: "Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen, gehen voller Selbstbewusstsein in die Partie." Und genau das tat die deutsche Elf von Beginn an. Die DFB-Frauen waren in der ersten Hälfte das klare bessere Team und hatten alles im Griff. Ein frühes Tor von Oberdorf zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (5.), Bühl schoss knapp drüber (13.). Doch in der 15. Minute gab es den verdienten Lohn für Deutschland: Schüller köpfte eine Bühl-Ecke rein. Die DFB-Frauen blieben weiter auf dem Gaspedal - und schon stand es 2:0: Huth nahm aus 19 Metern Maß und traf trocken links unten.

Die Gruppe Tabelle der Gruppe H

Es war eine sehr einseitige Begegnung, die Portugiesinnen hatten offensiv überhaupt keine Ideen. Im Gegensatz zum Team von Voss-Tecklenburg: Bühls Hereingabe von links landete am rechten Innenpfosten (25.), Schüllers Kopfball aus kurzer Distanz parierte Torfrau Morais (27.). Doch in der 28. Minute war die Torhüterin machtlos, als Gomes den Schuss von Leupolz unhaltbar zum 3:0 für Deutschland abfälschte.

Es war ein unterhaltsame Partie, in der die DFB-Frauen alles im Griff hatten. Doch dann verursachte Frohms einen Elfmeter, sie holte Borges von den Beinen. Den Strafstoß verschoss Costa zwar, aber Frohms bekam die Kugel vom Pfosten an den Rücken und lenkte den Ball ins eigene Tor (34.). Mit diesem 3:1 ging es auch in die Kabinen.

Deutsche Mannschaft lässt nichts anbrennen

Nach der Pause war die deutsche Mannschaft zwar nicht mehr ganz so stark wie in Hälfte eins, dennoch hatten die DFB-Frauen alles im Griff. Die Portugiesinnen konnten weiterhin nach vorne keine Akzente setzen. Deutschland agierte zwingender, Schüller (50.), die eingewechselte Marozsan (64.), Hendrich (68.), und die ebenfalls eingewechselte Brand (76.) ließen das 4:1 liegen. Am Ende blieb es beim hochverdienten 3:1 für das Team von Voss-Tecklenburg, das speziell in der ersten Hälfte sehr stark aufgespielt hatte.

Für Deutschland war es der sechste Sieg im sechsten Spiel in der WM-Qualifikation, somit ist Deutschland auf dem besten Weg, sich für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien & Neuseeland zu qualifizieren. Mit 18 Punkten haben die DFB-Frauen nun fünf mehr als der Zweite Portugal.