"Poppi geht voran und lässt ihr Herz immer auf dem Platz"

Alexandra Popp ist die "Persönlichkeit des Jahres". Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gratuliert ihrer Kapitänin im kicker.

Herzlichen Glückwunsch an Alexandra Popp zur Wahl als Persönlichkeit des Jahres! Diese Auszeichnung hat sie sich verdient. Sie ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Für Poppi war es ein ganz besonderes Jahr: Sie hat lange darum gezittert, bei der Europameisterschaft in England dabei sein zu können, und hat dann mit ihren sechs Toren und tollen Leistungen ein grandioses Turnier abgeliefert. Sie steht für mich aber auch stellvertretend für das, was 2022 alles im Frauenfußball passiert ist und welch tolle Entwicklung er genommen hat.

Für die Nationalelf war Alexandra auch schon vor der Europameisterschaft 2022 wichtig. Sie ist Kapitänin und ein Vorbild für ihre Mitspielerinnen. Daran ist sie gewachsen und auch gereift. Sie ist eine Fußballerin, die mit viel Willen und einer großen Leidensfähigkeit ausgestattet ist.

Schon mit 15 "herausragend"

Poppi kenne ich schon sehr lange. Sie war 15, als ich sie zum ersten Mal beim Länderpokal habe spielen sehen. Und sie war herausragend! Mit 17 Jahren wurde sie meine Spielerin, als ich den FCR 2001 Duisburg trainierte. Sie hatte damals schon Fähigkeiten, die keine andere Spielerin hatte. Poppi lässt ihr Herz immer auf dem Platz, sie geht immer voran. Auch in jedem Training haut sie sich in jeden Ball rein. Das ist außergewöhnlich. Und ich kann mich ehrlich gesagt an wirklich kein Spiel erinnern, in dem sie nicht mindestens einmal auf dem Boden lag. Früher war es noch öfter der Fall. Poppi schont sich nicht - nie! Und sie ist immer für andere da.

"Keine Selbstverständlichkeit": Kontakt immer aufrechterhalten

Wir haben eine besondere Beziehung, die durch viele gemeinsame Erlebnisse geprägt ist. Ich durfte auch etwas zu ihrer tollen Entwicklung beitragen, weil sie damals schon so früh in Duisburg spielte. Wir können uns immer alles ehrlich sagen, haben ein offenes Verhältnis zueinander. Und: Wir konnten unseren Kontakt in den vielen Jahren, als wir uns wenig gesehen haben, immer aufrechterhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Alexandra wünsche ich, dass sie 2023 gesund und fit bleibt und wir gemeinsam zur Weltmeisterschaft fahren können.