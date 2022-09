Popp: "Rahmenbedingungen in der Bundesliga zum Teil eine Katastrophe"

Alexandra Popp hat Veränderungen rund um die Frauen-Bundesliga angeregt - und auch ihren eigenen Verein in die Pflicht genommen.

Ein wenig neidisch schaut Alexandra Popp nach England. Und das nicht nur wegen des in ihrer Abwesenheit verlorenen EM-Finals. "England hat das sehr gut hingekriegt", sagt Popp in der neuen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football". "Sie haben bei den Lizenzmannschaften, die sie in die Pflicht genommen haben, im sportlichen Bereich und in der Professionalisierung einen großen Schritt gemacht." Auf der Insel sind alle Vereine der ersten beiden Männer-Ligen dazu angehalten, in eine ernstzunehmende Frauenfußballabteilung zu investieren.

Dieses Modell wünscht sich Popp auch in Deutschland - auch wenn es auch Verlierer hervorbringen würde. "Ich glaube schon, dass bei uns, um in diese Dimension der Professionalisierung zu kommen, dieser Weg eingeschlagen werden muss, was es für Mannschaften wie die SGS Essen oder Turbine Potsdam mega schwer macht, sich über längere Zeit zu halten", erklärt sie. "Aber die Frage ist: Wo willst du irgendwann mal hin? Die Professionalisierung, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen sind in der Bundesliga zum Teil eine Katastrophe - und da reden wir von der 1. Bundesliga. Da muss sich was tun."

So richtig krass zusammenarbeiten tun wir nicht. Alexandra Popp über die Lage beim VfL Wolfsburg

Ihren eigenen Verein VfL Wolfsburg - immerhin amtierender Meister - lässt sie dabei nicht außen vor und fordert von den Verantwortlichen, dass man die Frauenabteilung an einigen Stellen häufiger "mit ins Boot nehmen" solle. "Wir sprechen immer von einer VfL-Familie. Hart gesagt ist es dann aber nur ausgesprochen und so richtig krass zusammenarbeiten tun wir auch nicht", kritisiert sie. "Gerade was das Sportliche angeht, wenn man da viel Austausch hat, innerhalb der Trainerteams und auch im medizinischen Bereich, dann kann man viel daraus ziehen."

FE:male #12 - Alexandra Popp Es war für mich extrem emotional so aufzutrumpfen! Das sagt Nationalspielerin Alexandra Popp über die EM in England. Zurück im Alltag treffen wir die Vize-Europameisterin an einem idyllischen Ort: der Klosterpforte in Harsewinkel, dem Trainingslager des VfL Wolfsburg. Ganz persönlich lässt sie das Turnier in diesem Sommer nochmal Revue passieren und berichtet über ihren schweren Weg dorthin, auf dem sie durchaus auch mal ans Aufgeben gedacht hat. Zudem erklärt die 31-jährige warum es für sie eine Genugtuung war in der Spitze zu spielen, sie noch nie so einen Teamgeist wie in England erlebt hat und wie sie jetzt mit den zahlreichen Medienanfragen umgeht. Humorvoll erzählt die 7-malige Deutsche Meisterin warum sie als Jugendliche gedacht hat „Mädchen können keinen Fußball spielen“ und wieso sie sich als kleine Heimscheißerin bezeichnet. Außerdem spricht die Olympiasiegerin ausführlich über die teilweise „katastrophalen Rahmenbedingungen“ in der Frauen Bundesliga und erläutert, warum sie es als notwendig erachtet, die Bundesligisten zum Aufbau einer ernsthaften Frauenabteilung zu verpflichten. Unsere Folge wird präsentiert von Panini. Mehr zum Gewinnspiel findet ihr auf: paninishop.de/wm FE:male #11 - Hans-Joachim Watzke & Svenja Schlenker 05.08.2022 FE:male Frauen EM Spezial - Josephine Henning 20.07.2022 FE:male Frauen EM Spezial - Sara Doorsoun 06.07.2022 FE:male Spezial - Lise Klaveness 28.05.2022 weitere Podcasts

Sogar dem Thema Equal Pay stehe sie "eher verhalten gegenüber, weil mir die Förderung der Bundesliga wichtiger ist. Da kommen die ganzen Spielerinnen ja auch her. Ich bin dafür, dass wir da ansetzen, weil das ein Prozess ist, der länger dauert."

Am 16. September startet die Bundesliga in ihre neue Saison - und Popp hofft, den Schwung der EM-Begeisterung transportieren zu können. "Ich bin froh, dass wir das bei der EM geschafft haben", meint sie. "Es war uns auch bewusst, dass wir die EM nutzen mussten, um das in Deutschland voranzutreiben." Nun aber liege es an "den Menschen, die dafür zuständig sind". An die richtet Popp auch eine klare Forderung: "Es muss mehr Druck dahinter sein."

Warum sie selbst als Kind sagte, dass Mädchen nicht Fußball spielen können und warum ein Wechsel ins Ausland für sie nie reizvoll war, erklärt Popp in der neuen Ausgabe "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!