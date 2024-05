Polnischer Nationalspieler verlässt GWD Minden

Ein polnischer Nationalspieler verlässt den Handball-Zweitligisten GWD Minden im Sommer. Unterdessen hat ein kroatischer Nationalspieler seinen Vertrag verlängert.

Der Kroate Luka Sebetic verlängert sein Engagement an der Weser um ein weiteres Jahr bis 2025. Szymon Dzialakiewicz hingegen wird GWD Minden am Saisonende verlassen.

"Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison mit Luka zusammen arbeiten zu können. Mit seiner Erfahrung wird er eine wichtige Stütze für unser junges Team sein. Er ist sowohl im Angriff als auch in der Abwehr einsetzbar und verschafft dem Team somit eine große Flexibilität", so GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.

Zur Saison 2022/23 wechselte Sebetic vom ukrainischen Spitzenclub HC Motor Zaporizhzhia nach Minden und erzielte in bislang 57 Spielen 123 Tore für die Dankerser. Zusammen mit Philipp Vorlicek wird er in der kommenden Saison das Duo im rechten Rückraum bilden. "Ich fühle mich in Minden sehr wohl und bin glücklich bei GWD zu bleiben. Für die nächste Saison hoffe ich, dass diese sportlich besser wird und wir mit unseren Fans viele Siege feiern können", sagt Luka Sebetic.

Dzialakiewicz geht schon wieder

Szymon Dzialakiewicz verlässt den Verein nach Ablauf der aktuellen Spielzeit wieder. Der polnische Nationalspieler wechselte zu Beginn des Jahres nach Minden und erzielte 33 Treffer, bevor ihn eine Knieverletzung ausbremste.

"Wir sind Szymon für die kurze aber durchaus intensive Zeit in Minden sehr dankbar. Er hat seine Qualitäten in den schwierigsten Wochen dieser Saison gut einbringen können und der Mannschaft dadurch mehr Stabilität verliehen. Für den weiteren Verlauf seiner Karriere wünschen wir ihm nur das Beste. Hinsichtlich seiner Verletzung werden wir ihn weiterhin bestmöglich unterstützen", sagt Torbrügge.