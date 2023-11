Polizei zieht Bilanz: 92 Festnahmen in Berlin

Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei wurde in Berlin zum Auswärtsspiel für die DFB-Elf. Dabei war die Stimmung nicht bei allen friedlich, wie die Polizei tags darauf mitteilte. Die Spieler waren auch nicht glücklich - wie Thomas Müller erzählte.

Erste Zwischenfälle gab es in Berlin schon beim Fanmarsch zum Stadion. AFP via Getty Images

Die Hauptstadt war am Samstagabend zumindest vom Lärmpegel her fest in türkischer Hand. Das deutsche Team bekam das bereits beim Aufwärmen zu spüren, als sie im mit 72.592 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion lautstark ausgepfiffen wurden.

Die Nationalspieler hat die Auswärtsatmosphäre beim 2:3 laut Thomas Müller "gewurmt". Da denke "man sich schon, denen wollen wir zeigen, dass wir trotzdem gewinnen, oder die Genugtuung nicht geben, dass am Ende die Türkei in Berlin gewinnt", sagte Müller am Samstagabend. Die DFB-Auswahl habe den türkischen Fans zeigen wollen, "dass sie für die falsche Flagge singen und pfeifen".

"Wir wollten eigentlich zeigen: 'Hey, so nicht!' Aber klar, der Sport und das Leben laufen nicht immer so, wie man sich das wünscht", sagte Müller, der nicht zum Einsatz gekommen war.

Fanmarsch mit bis zu 5000 Türken

Die Polizei hätte sich auch einen ruhigeren Abend gewünscht. Die ersten Zwischenfälle und Ausschreitungen gab es bereits während eines Fanmarsches Richtung Stadion an dessen Ende bis zu 5000 Türken teilgenommen hatten. Auch während der Partie gab es vereinzelte Einsätze.

92 Personen mussten festgenommen werden und 71 Strafermittlungsverfahren seien eingeleitet worden, bilanzierte die Berliner Polizei. "Darunter unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, des schweren Landfriedensbruches, des tätlichen Angriffes auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der Gefangenenbefreiung", hieß es in der Pressemitteilung vom Sonntag.