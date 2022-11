Polens WM-Kader: Lewandowski, zwei Bundesliga-Profis und ein Block aus Italien

Zehn Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft hat der polnische Verband seinen Kader bekanntgegeben. Ein Großteil davon spielt in Italien, doch auch zwei Bundesliga-Spieler sind dabei.

Natürlich ist er mit dabei: Robert Lewandowski, Polens Superstar und Rekordspieler, wird sein Land bei der WM in Katar vertreten und das Team als Kapitän aufs Feld führen. 134-mal lief der Stürmer des FC Barcelona bisher für sein Land auf, mindestens drei weitere Spiele werden folgen.

Auch wenn ein Großteil des Kaders aus Profis besteht, die in Italien ihr Geld verdienen - elf der 22 nominierten Spieler stehen bei italienischen Vereinen unter Vertrag -, haben es auch zwei Bundesliga-Profis in das Aufgebot von Trainer Czeslaw Michniewicz geschafft. Robert Gumny (FC Augsburg) und Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) dürfen sich ihren WM-Traum erfüllen, mit Ex-Herthaner Krzysztof Piatek (jetzt US Salernitana) fährt zudem ein weiterer Spieler mit Bundesliga-Erfahrung zur WM.

Nicht in den endgültigen Kader geschafft hat es der Düsseldorfer Dawid Kownacki, der in der laufenden Zweitliga-Saison zwar mit 13 Scorerpunken auf sich aufmerksam machte, sich schlussendlich aber nicht gegen die namhafte Konkurrenz im Angriff durchsetzen konnte.

In Gruppe C treffen die Polen am 22.11. auf Mexiko (17 Uhr), danach folgen Spiele gegen Saudi Arabien (26.11., 14 Uhr) und Argentinien (30.11., 20 Uhr, alle LIVE! bei kicker).

Der WM-Kader Polens im Überblick

Tor: Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio), Lukasz Skorupski (FC Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

Abwehr: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Matthew Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot)

Mittelfeld: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogon Stettin), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skoras (Lech Posen), Damian Szymanski (AEK Athen), Sebastian Szymanski (Feyenoord Rotterdam), Nicola Zalewski (AS Rom), Piotr Zielinski (SSC Neapel), Szymon Zurkowski (AC Florenz)

Angriff: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Akadiusz Milik (Juventus Turin), Krzysztof Piatek (US Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC)