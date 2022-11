Polens Nationaltrainer Michniewicz verteidigt die Art, weiterzukommen

Trotz einer Niederlage gegen dominante Argentinier schaffte Polen am Mittwochabend mit Ach und Krach die Qualifikation für das WM-Achtelfinale. Nach dem dramatischen Finish überwog die Erleichterung.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Polens Nationaltrainer war ehrlich nach dem 0:2 und der glücklichen Qualifikation für das Achtelfinale, zumal im Fernduell mit Mexiko (2:1 gegen Saudi-Arabien) zwischenzeitlich sogar einzig die Fair-Play-Regel den Ausschlag für Polen gegeben hatte: "Wir wussten, dass das Ergebnis lange Zeit gleich war zum Mexiko-Spiel, wir wollten Gelbe Karten vermeiden. Und ja, wir wollten auch Tore schießen, aber Argentinien ließ uns nicht."

"Lewandowski hätte fünf Tore gemacht"

Ob er zufrieden war mit dieser Art Fußball, wurde der Coach gefragt. "Wir sind weiter, lasst uns freuen darüber. Zumindest bis Sonntag. Dann geht es gegen Titelverteidiger Frankreich", verteidigte sich der 52-Jährige. Dann könne man "immer noch kritisieren". Immerhin gab er zu: "Ehrlich, es ist ein bittersüßer Moment. Wir haben Robert Lewandowski nicht geholfen, Tore zu schießen. Wenn er für Argentinien gespielt hätte, hätte er fünf Tore gemacht."

Jener Lewandowski schilderte die spannenden Minuten, als Polens Partie gegen Argentinien bereits beendet war, Mexiko aber noch spielte, aus seiner Sicht. "Ich habe erst einmal gehört, dass Saudi-Arabien ein Tor geschossen hat und dachte erst, dass Mexiko dann zwei Tore braucht und war erst einmal entspannt. Dann aber hieß es, dass es weiter nur eines ist. Es ist wohl das erste Mal in meinem Leben, dass man nach so einer Niederlage zufrieden sein kann", meinte der ehemalige Bayern-Torjäger, der angesichts des erstmaligen Überstehens einer WM-Vorrunde seit 1986 - damals in Mexiko - gelöst wirkte.

Coach erwartet auch gegen Frankreich Probleme

Doch so reichten Polen am Ende im Stadion 974 null Treffer. "Wir sind nach so vielen Jahren wieder im Achtelfinale, wir haben vier Punkte. Das Resultat zählt am Ende", sagte Michniewicz. Und, schon mal als Ausblick: "Wir werden auch gegen Frankreich große Probleme haben."