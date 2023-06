Pokerspiel bei Barça: Startet Weltfußballerin Putellas - oder nicht?

Pünktlich zum Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag ist Alexia Putellas wieder fit - und hochmotiviert, die letztjährige Finalniederlage ihres FC Barcelona gegen Olympique Lyon vergessen zu machen.

Aus Eindhoven berichtet Susanne Müller

Sie ist wohl das größte Plus, das der FC Barcelona im Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 16 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Hinterhand hat: die zweifache Weltfußballerin Alexia Putellas. Seit Ende April ist die 29-jährige Ausnahmespielerin wieder am Ball - fast zehn Monate nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich am 5. Juli 2022, unmittelbar vor dem Beginn der Europameisterschaft in England, im Training zugezogen hatte.

"Ich fühle mich zu 100 Prozent fit", bekundete Putellas auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Spiel, wobei sowohl die Mittelfeldspielerin selbst als auch Trainer Jonatan Giraldez ihre Einsatzzeit offen ließen. "Sie hat regelmäßig gespielt in den letzten Wochen und ist vollkommen fit", orakelte Giraldez, der zwischen 20 und 90 Minuten Einsatzzeit für Putellas für möglich hält - also durchaus auch einen Einsatz von Beginn an. In der Liga war die Spielmacherin in den letzten Wochen jeweils nur eingewechselt worden. Gegen Madrid (1:2) hatte sie erstmals wieder getroffen.

Putellas sieht ihr Team gereifter

Putellas selbst erwartet gegen den VfL ein Duell auf Augenhöhe: "Wir wissen, dass wir gegen eines der besten europäischen Teams spielen. Jede falsche Entscheidung wird uns in Schwierigkeiten bringen. Wir müssen unsere Fehler minimieren und sehr effizient sein. All diese kleinen Details werden einen Unterschied machen." Im vergangenen Jahr stand Barcelona ebenfalls im Finale, das damals in Turin gegen Olympique Lyon mit 1:3 verloren ging.

Heute sieht Putellas ihr Team deutlich gereifter und bereit für den zweiten Champions-League-Titel nach 2021: "Das Finale letztes Jahr war vielleicht unser schlechtestes Spiel der ganzen Saison. Kleine Details haben den Unterschied gemacht. Das wird auch am Samstag der Fall sein. Aber wir haben uns in den letzten zwei Jahren überall verbessert, in allen Aspekten unseres Spiels. Wir haben jetzt mehr Varianten, sind vielseitiger, kennen uns gegenseitig besser."

8000 Barça-Fans in Eindhoven

Aber nicht nur auf dem Feld sieht Putellas ihr Team heute deutlich stärker als noch vor einem Jahr, auch neben dem Platz habe Barcelona dazugelernt. "Vor allem, was die Erfahrung angeht, aber auch was die mentale Vorbereitung angeht, sind wir besser geworden."

Auch an die Barça-Fans richtete Putellas einige warme Worte, von denen satte 8000 zum Finale anreisen werden - teilweise mit Bussen 15 Stunden lang. "Wir möchten uns bei allen Fans bedanken. Sie sind morgen dabei und werden uns nach vorne pushen. Das wird ein großer Unterschied sein. Wir sind es den Fans schuldig, dieses Finale zu gewinnen."

Die Niederlage gegen Lyon indes will Putellas gegen Wolfsburg als Extra-Motivation nutzen, "um alles zu geben und den Pokal nach Barcelona zurückzuholen". Sie selbst will einen möglichst großen Teil dazu beitragen - ob 20 oder 90 Minuten lang.