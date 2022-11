Pokal-Auslosung: Bayern und Wolfsburg müssen auswärts ran

Am Wochenende ging bei den Frauen das DFB-Pokal-Achtelfinale über die Bühne. Am Sonntagnachmittag wurde bereits die nächste Runde ausgelost, die beiden Top-Teams Bayern und Wolfsburg müssen auswärts ran.

Mit einem lockeren 6:0 in Nürnberg hat Wolfsburg am Sonntag das Viertelfinale im Pokal erreicht. In der Runde der letzten acht steht nun ein Gastspiel bei den Frauen des 1. FC Köln auf dem Programm.

Auswärts müssen auch die Bayern-Frauen antreten. Mit der Partie bei der TSG Hoffenheim steht für die Münchnerinnen, die am Samstag im Achtelfinale klar mit 7:0 in Duisburg gewannen, durchaus eine knifflige Aufgabe an.

Die beiden Mannschaften aus Wolfsburg und München sind sicher die Favoriten auf den Titel. Aber auch andere Teams hoffen noch, wie beispielsweise die SGS Essen, die bei Zweitligist Leipzig gefordert ist. RB hatte überraschend Eintracht Frankfurt aus dem Pokal gekegelt.

Neben Leipzig hat es noch ein weiterers Zweitligist in Viertelfinale geschafft. Carl Zeiss bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun.