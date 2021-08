Pokal-Auslosung: Bayern muss nach Gladbach - BVB empfängt Ingolstadt

Die 2. DFB-Pokalrunde ist ausgelost worden - und sie bringt unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern mit sich. Der Titelverteidiger bekommt es derweil mit einem Zweitliga-Aufsteiger zu tun.

Erst vor rund zwei Wochen waren sich Mönchengladbach und die Bayern am 1. Bundesliga-Spieltag begegnet. Die Partie im Borussia-Park endete 1:1. Nun kommt es in zwei Monaten an selber Stelle zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs. Bislang standen sich beide Klubs siebenmal im DFB-Pokal gegenüber - Gladbach konnte dabei noch kein Spiel gewinnen.

Im Überblick: Die 2. DFB-Pokalrunde

Titelverteidiger Borussia Dortmund hat derweil ein vermeintlich leichtes Los gezogen: Der BVB kriegt es mit Zweitliga-Neuling FC Ingolstadt zu tun und hat Heimrecht. Entsprechend ist auf der Website des Zweitligisten von einem "Hammerlos" die Rede. Ebenfalls zum Duell zwischen 1. und 2. Liga kommt es in Leverkusen (gegen Karlsruhe) und in Sinsheim (Hoffenheim gegen Kiel).

Drei Bundesliga-Duelle - HSV fährt nach Nürnberg

Gleich drei weitere Bundesliga-Duelle stehen in der 2. Runde an: Der VfL Bochum trifft auf den FC Augsburg. In Mainz spielen die 05er gegen Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld. Der VfB Stuttgart muss außerdem zum 1. FC Köln. Auch drei Zweitliga-Aufeinandertreffen wurden ausgelost: Dresden spielt gegen St. Pauli, Spitzenreiter Regensburg gegen Aufsteiger Rostock und Nürnberg empfängt den HSV.

Bundesliga-Lose für Regionalligisten - Schalke muss zu 1860 München

Preußen Münster, das aufgrund eines Wechselfehlers von Bundesligist VfL Wolfsburg am grünen Tisch eine Runde weitergekommen ist, wurde mit Hertha BSC der nächste Erstligist zugelost. "Wir würden es diesmal gerne auf dem Rasen für uns entscheiden", sagte Peter Niemeyer, der früher selbst im Hertha-Trikot aufgelaufen ist und inzwischen als Sportdirektor beim SCP fungiert, mit einem Augenzwinkern bei der ARD. "Nein ernsthaft, es wäre vermessen, als Regionalligist irgendwelche Sprüche rauszuhauen. Schauen wir einfach mal."

Der zweite im Wettbewerb noch verbliebene Viertligist SV Babelsberg empfängt mit RB Leipzig ebenfalls einen Erstligisten. "Das ist natürlich ein sensationeller Gegner, ein Hammerlos und eine interessante Aufgabe", sagte Jörg Buder unmittelbar nach der Auslosung. Die Drittligisten Mannheim (Union Berlin) und Osnabrück (SC Freiburg) bekommen es ebenfalls mit Bundesliga-Vertretern zu tun, 1860 München trifft auf Zweitligist Schalke 04.

Die 2. DFB-Pokalrunde findet am Dienstag, 26., und Mittwoch, 27. Oktober 2021, statt. Die exakten Terminierungen wird der DFB demnächst bekanntgeben.

