Pokal-Ansetzungen: St. Pauli gegen BVB und Berlin-Derby im Free-TV

Die Paarungen des Achtelfinals im DFB-Pokal sind nun zeitgenau angesetzt, drei davon werden im Free-TV übertragen.

Vor allem Fußballfans aus Hamburg und Berlin kommen im Januar auf ihre Kosten, wenn das Pokal-Achtelfinale ansteht. Der DFB hat in Abstimmung mit den übertragenden TV-Sendern die Runde der letzten 16 nun zeitgenau angesetzt.

Während sämtliche acht Begegnungen wie gewohnt auch bei Sky zu sehen sind, zeigt Sport1 am Dienstag, 18. Januar (18.30 Uhr), das Traditionsduell 1. FC Köln gegen Hamburger SV live. Am selben Tag (20.45 Uhr) läuft in der ARD das Spiel des aktuellen Zweitliga-Ersten FC St. Pauli gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Am Mittwoch, 19. Januar (20.45 Uhr), steht das Hauptstadtderby im Berliner Olympiastadion im Fokus - die ARD überträgt das Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Union.

Die Ansetzungen auf einen Blick