"Plötzlich und überraschend": Pickard überrumpelt Grizzlys

Torwart Chet Pickard von den Grizzlys Wolfsburg hat seine Karriere beendet und seinem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga mitgeteilt, trotz eines laufenden Vertrags bis 2023 nach dem Sommerurlaub nicht mehr aus seiner Heimat Kanada nach Deutschland zurückzukehren.

Diese Entscheidung sei "äußerst plötzlich und vollkommen überraschend" gekommen, teilten die Wolfsburger am Dienstag in einer Presseerklärung mit.



Als Ersatz verpflichtete der DEL-Finalist von 2021 umgehend den 36 Jahre alten Justin Pogge von den Kölner Haien. Der ehemalige Junioren-Weltmeister aus Kanada wurde 2004 von dem NHL-Team der Toronto Maple Leafs gedraftet. Später spielte er in Europa unter anderem für vier schwedische Clubs sowie die Eisbären Berlin. Als dritten Torhüter hinter Nationalkeeper Dustin Strahlmeier sowie Pogge verpflichteten die Wolfsburger den 21-jährigen Ennio Albrecht vom Oberligisten Blue Devils Weiden.

Fliegauf: "Für mich inakzeptabel"

"Die Nachricht über Chets Karriereende hat uns wie ein Blitz getroffen. Wir akzeptieren eine solche Entscheidung, die sicherlich nicht leicht war. Die Art und Weise, diese uns erst Ende Juni ohne Vorankündigung mitzuteilen, ist für mich inakzeptabel", sagte der Wolfsburger Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Die Verpflichtungen von Pogge und Albrecht seien "die bestmögliche Lösung aus dieser unvorhersehbaren Torhütersituation".