Plötzlich Torjäger: Bidstrup entdeckt ungeahnte Qualitäten

Bereits am Donnerstag sehen Red Bull Salzburg und Sturm Graz einander wieder. Wird Mads Bidstrup auch im Cup-Halbfinale zum entscheidenden Faktor?

Mads Bidstrup ist offenbar auf den Geschmack gekommen: Nach seinem ersten Profitor gegen den TSV Hartberg (5:1) legte der Däne im Spitzenspiel bei Sturm Graz (1:0) gleich nach und sorgte in der Meisterschaft somit vor eine komfortable Ausgangssituation aus Sicht des FC Red Bull Salzburg. Die Elf von Gerhard Struber führt die Meistergruppe acht Spieltage vor Schluss mit fünf Zählern Vorsprung auf Sturm an.

Beim Wiedersehen der beiden österreichischen Spitzenteams (Donnerstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zählt all das jedoch nichts mehr. "Im Cup gibt es ein Knock-out-Spiel, das wir am Donnerstag daheim vor hoffentlich sehr gut besuchtem Haus ebenfalls positiv abwickeln wollen", erklärte Struber vor dem Pokal-Halbfinale in Salzburg in einer Aussendung des Abomeisters.

Bidstrup per Volley ins Glück

Zum entscheidenden Faktor könnte dabei erneut Bidstrup werden. Der Mittelfeldspieler besticht seit dem Frühjahr nicht mehr ausschließlich durch seine Pferdelunge und unglaubliche Gegenpressing-Power, sondern präsentiert sich mittlerweile auch vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Bestes Beispiel: der Volley-Schuss zum 1:0 in Graz. "Mads ist bewusst geworden, dass es auf der Acht auch wichtig ist, immer wieder ins letzte Drittel zu kommen und dort entscheidend zu werden", hatte Struber seinen Strategen bereits am Sonntag gelobt.

Für Bidstrup, der nach dem Spitzenspiel mit einer Liebeserklärung an den Verein auffiel, sind die neu gewonnenen Torjägerqualitäten das Ergebnis tagtäglicher Arbeit. "Die Defensive ist meine eigentliche Stärke. Im Offensivbereich habe ich in meinen acht Monaten bei Red Bull Salzburg wirklich hart gearbeitet", erklärte der 23-Jährige. "Jetzt ist es schön, dass es da geklappt hat."

Bidstrup erwartet "viel Intensität"

Am Donnerstag stehe nun erneut ein schweres Spiel auf dem Programm, so Bidstrup. "Es sind meist dieselben Dinge, die bei diesen Duellen auf uns zukommen, nämlich viel Intensität und ein sehr starkes körperliches Spiel. Wir müssen einfach die gleichen Dinge machen wie am letzten Sonntag und uns auf die Basics konzentrieren. Wir haben in Graz fast nichts zugelassen und wollen das auch diesmal wieder umsetzen."

Mit Lucas Gourna-Douath fällt Bidstrups kongenialer Partner im Mittelfeld aufgrund seiner Roten Karte aus. Auch Nicolas Capaldo, Timo Horn und Leandro Morgalla stehen Struber nicht zur Verfügung. Bei Sturm müssen mit Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee gleich zwei Schlüsselspieler zusehen. Geleitet wird die Begegnung am Donnerstag von Walter Altmann.