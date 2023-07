Plötzlich doppelter Rekordtransfer: Gyökeres' rasante Entwicklung

Einst spielte Viktor Gyökeres eine gute Leihsaison beim FC St. Pauli - drei Jahre später stellt er mit seinem Wechsel zu Sporting Lissabon zwei Transferrekorde auf einmal auf.

Mit dem Aufstieg in die Premier League hat es haarscharf nicht geklappt, die Karriere von Viktor Gyökeres hat nun aber trotzdem den erwarteten Sprung gemacht: Der 25 Jahre alte Stürmer wechselt für kolportierte 24 Millionen Euro von Coventry City zu Sporting Lissabon - und ist damit bei seinem alten Arbeitgeber teuerster Ab-, bei seinem neuen teuerster Zugang der Klubgeschichte.

Zwar bestätigten beide Vereine in ihren Pressemitteilungen am Donnerstag die Ablösesumme nicht, Coventry schreibt aber von einer "beträchtlichen" Summe - "der höchsten, die die Sky Blues je erhalten haben". Coventrys bisheriger Rekordverkauf war Robbie Keane, der 2000 für knapp 20 Millionen Euro zu Inter Mailand wechselte; Sportings bisherige Rekordverpflichtung war im Januar 2021 Angreifer Paulinho für rund 16 Millionen Euro.

34 Scorerpunkte in der abgelaufenen Saison

Gyökeres, der in Lissabon nach offiziellen Klubangaben einen Vertrag bis 2028 und eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro erhielt, war Anfang 2018 aus seiner schwedischen Heimat nach Brighton gewechselt und ab 2019 regelmäßig verliehen worden. So verbrachte er die Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli, für den er als 22-Jähriger in 27 Spielen sieben Tore und vier Vorlagen sammelte.

Danach folgte eine knapp viermonatige Leih-Station in Swansea und schließlich die folgenreiche nach Coventry, die im Sommer 2021 für kleines Geld - angeblich rund eine Million Euro - schnell zu einem fixen Transfer ausgebaut wurde. Nach 18 Toren und fünf Assists in den 47 Einsätzen seiner ersten Saison toppte Gyökeres in der zweiten alle Werte: Mit 50 Pflichtspielen, 22 Toren und zwölf Assists trug er 2022/23 maßgeblich zum vierten Platz in der Liga und dem Einzug ins Play-off-Finale bei, in dem erst im Elfmeterschießen gegen Luton der Traum von der Premier League platzte. Gyökeres bereitete dabei Coventrys einziges Tor vor und verwandelte seinen Elfmeter.

Gyökeres: "Die Entscheidung fiel mir leicht"

"Viktor hat in seiner Zeit bei uns einen enormen Eindruck hinterlassen", sagt Coventrys Klubboss Doug King. "Nach langen Gesprächen haben wir endlich eine Vereinbarung getroffen, die für alle Beteiligten passt."

Gyökeres, seit Januar 2019 schwedischer Nationalspieler und inzwischen bei 14 Länderspielen (drei Tore), findet es "fantastisch", jetzt Sporting-Profi zu sein. "Sporting hat viele gute Spieler hervorgebracht. Der Verein hat eine lange Geschichte, und als ich von dem Interesse hörte, fiel mir die Entscheidung leicht", sagt er. Der Klub habe sich von allen am meisten um ihn bemüht.