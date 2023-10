Plachta fehlt den Adlern vorerst

Matthias Plachta von den Adler Mannheim hat sich am vergangenen Wochenende am Arm verletzt und fällt damit auf unbestimmte Zeit aus.

Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf ihren Topscorer Matthias Plachta verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag eine Blessur am Arm zugezogen, teilte der Klub am Dienstag mit.

Wie lange der Stürmer genau ausfällt, ist noch unklar. "Ob Plachta noch vor der Deutschland-Cup-Pause (8. bis 12. November, Anm. d. Red.) wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, ist derzeit ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab", schrieben die Mannheimer in einer Pressemitteilung.

Plachta, seit September bester Torschütze der Vereinsgeschichte, ist mit sechs Toren und fünf Vorlagen derzeit Topscorer der Adler sowie drittbester Punktesammler der DEL in der laufenden Saison. Besonders fehlen wird er den Mannheimern in der Champions Hockey League, dort treffen die Adler am Mittwoch die Adler auf die Rouen Dragons aus Frankreich (19.30 Uhr).