Pikantes Barça-Los für Bayern - BVB gegen ManCity - Leipzig trifft auf Real

Fünf deutsche Teams blickten am Donnerstag voller Spannung zur Gruppenauslosung der Champions League nach Istanbul. Für Bayern München und Dortmund kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Lewandowski und Haaland. Leipzig freut sich über den Titelverteidiger. Machbare Gruppen haben Frankfurt und Leverkusen erwischt.

Gruppe C: Bayerns Wiedersehen mit Lewandowski "war so klar"

In Gruppe C dürfte es spannend werden: Denn der FC Bayern München blickt nach dem Wechseltheater des Sommers früher als gedacht dem Wiedersehen mit Stürmer Robert Lewandowski entgegen. Der erste zugeloste Gegner hieß ausgerechnet: FC Barcelona. Wer hier noch eine Rechnung offen haben sollte, kann sie also schnell begleichen. "Das war so klar, das war so klar, natürlich bekommen wir Barcelona in der Gruppe", kommentierte Vorstand Oliver Kahn. "Solche Geschichten schreibt nur der Fußball! Wir freuen uns drauf", ergänzte Hasan Salihamidzic: "Barcelona hat sich gut verstärkt, eine sehr gute Mannschaft. Lewa ist ja da. Die haben einiges auf dem Transfermarkt gemacht."

Die Bilanz der Bayern gegen die Katalanen ist recht deutlich. 13-mal trafen die Teams schon aufeinander. Bayern gewann neun Spiele (bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen). Unvergessen das 8:2 im Viertelfinale 2019/20.

Daneben gilt es noch gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand und Rückkehrer Romelu Lukaku zu bestehen. Als klarer Underdog geht Viktoria Pilsen, das sich über die Play-offs qualifizierte, ins Rennen.

Gruppe G: BVB und Haaland treffen direkt aufeinander

Wie bei den Bayern wird es auch bei Borussia Dortmund ein schnelles Wiedersehen mit Erling Haaland geben. Der BVB wurde in Gruppe G dem englischen Meister Manchester City zugelost. Es dürfte etwas herzlicher werden, da weniger Porzellan beim Wechsel im Sommer zerschlagen wurde als bei Lewandowski. Daneben wurde der FC Sevilla (Vierter in Spanien) und der FC Kopenhagen, der sich in den Play-offs gegen Trabzonspor durchsetzte, zugelost. Für Edin Terzic und sein Team eine machbare Aufgabe.

"ManCity ist der absolute Favorit, nicht nur in der Premier League, auch in der Champions League", sagte Terzic. "Wir haben gegen City und Sevilla aber vor nicht allzu langer Zeit richtig gute Spiele gemacht, alle waren sehr eng. Und Kopenhagen ist als dänischer Meister ebenfalls eine echte Herausforderung. In dieser Gruppe werden wir ehemalige BVB-Spieler wie Erling Haaland, Ilkay Gündogan und Thomas Delaney wiedersehen."

Gruppe D: Attraktive Gegner für die Eintracht

Die Eintracht, die durch den Finalsieg gegen die Rangers in der Europa League ihren ersten internationalen Titel seit 42 Jahren feierte, erwischte es in Gruppe D mit Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille nicht schlecht. Drei attraktive Aufgaben, die aber allesamt im Bereich des Machbaren liegen und eine spannende Gruppe versprechen. Die Spurs qualifizierten sich als Vierter in der Premier League. Die Portugiesen und Franzosen wurden in der vergangenen Saison jeweils Vizemeister.

"Wir sind in eine sportlich reizvolle und hochattraktive Gruppe gelost worden", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Unser Ziel ist trotz der Stärke der Gegner die Qualifikation für das Achtelfinale."

Das kicker-Sonderheft zur Champions-League-Saison 2022/23

Gruppe F: Leipzig muss gegen Titelverteidiger ran

Leipzig, in der letzten Saison noch in der Gruppenphase gescheitert, muss gegen Titelverteidiger Real Madrid ran. Daneben wird es stimmungsvoll zugehen in den Partien gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow. Ungewöhnlich wird es gegen Schachtar Donezk. Wegen des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wird Schachtar seine Spiele in Warschau austragen.

Gruppe B: "Alte Bekannte" für Leverkusen

"Eine spannende Gruppe mit alten Bekannten", kommentierte Geschäftsführer unmittelbar nach der Auslosung die Gruppengegner Atletico Madrid, FC Porto und Club Brügge. "Wir müssen nun alles dafür tun, uns im Ligaalltag zügig zu stabilisieren, um diese großen Fußball-Abende auch entsprechend genießen und erfolgreich gestalten zu können", kommentierte Geschäftsführer Fernando Carro.

Finanziell bleibt die Champions League so lukrativ wie eh und je: Allein für die Qualifikation für die Gruppenphase erhält jeder der 32 Vereine 15,64 Millionen Euro von der UEFA. Für jeden Sieg in der Vorrunde gibt es 2,8 Millionen Euro, für jedes Unentschieden 930.000 Euro.

Gruppenspiele starten schon am 6. September

Die Gruppenspiele beginnen am 6./7. September und enden wegen der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) bereits am 1./2. November. Wie gewohnt, erreichen die beiden besten Teams jeder Gruppe das Achtelfinale. Für die Gruppendritten geht es in den Play-offs der K.-o.-Phase der Europa League weiter. Das Achtelfinale wird am 7. November ausgelost.

Das Finale findet am 10. Juni in Istanbuls Atatürk-Olympiastadion in der Türkei statt. Die Fans von Liverpool dürften sich erinnern, holten die Reds 2005 doch am gleichen Ort nach 0:3-Rückstand gegen Milan im Elfmeterschießen noch den Pott auf die Insel.

Es wird übrigens die vorletzte Champions-League-Saison im bekannten Format, ehe ab der Saison 2024 die neue Reform greift.